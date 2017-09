Triple crimen: Tras discusión, mató a dos mujeres y a su sobrino

Un hombre de 94 años mató a dos mujeres que lo cuidaban y a su sobrino, en una casa de la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero.



El acusado fue identificado como Antonio Pignotti y quedó detenido. Los motivos por los que ocurrió el triple crimen no han se han establecido pero la principal hipótesis es que todo habría ocurrido por una diferencias de "índole económico".



En base a los datos que se pudieron conocer hasta el momento, cuando la Policía ingresó al domicilio ubicado en calle Tres de Febrero 3882, se encontraron con el cuerpo sin vida de Hubert Ruben Buffoni, de 60 años, quien estaba tendido en el piso con una herida de bala en la espalda.



Además de Buffoni había en el interior de la vivienda dos mujeres, identificadas como madre e hija y "cuidadoras" del hombre de 94 años, quienes a pesar de que también presentaban heridas de arma de fuego, a la llegada de las fuerzas de seguridad estaban todavía con vida.



Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Carrillo. La mayor de las mujeres, Ana María López, de 84 años, presentaba un impacto en la cabeza y su hija, Miriam Esther Segovia, de 50 años, uno en el pecho. Ambas fallecieron más tarde en el hospital.



Pignotti tenía en su poder una pistola Tala calibre 22. "Estoy cansado que me roben", habría dicho el hombre cuando llegó la Policía.



Según contó a C5N, Carlos, un vecino del acusado, el sobrino habría recibido dinero por refacciones en la casa que nunca se realizaron, lo que desató la ira de su tío.



Una versión distinta dio una vecina de nombre Ana, prima de una de las víctimas. "Quería aclarar que este hombre no era un ex de Prefectura Naval como están diciendo. Fue colectivero, camionero, vendía y compraba autos", dijo la mujer.



Además, aclaró: "Decían que Huber le sacaba plata y no era cierto. Mi primo era el único que trataba de cuidarlo".