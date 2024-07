Ayudar Hace Bien: el vínculo de docentes jubiladas en escuela Obispo Gelabert

Foto: Las docentes jubiladas, Mary Cocco y Silvina Firpo

Qué donar

La asociación Ayudar Hace Bien lanzó una nueva campaña solidaria con el objetivo de colectar alimentos no perecederos, calzado y productos de limpieza para la Escuela Nº 190 "Obispo José María Gelabert y Crespo", ubicada sobre avenida de Las Américas 1901 de Paraná. Debido a que la escuela es un segundo hogar para los estudiantes, la iniciativa -que se extenderá hasta el 9 de agosto- busca asegurar “que tengan todo lo necesario para mantenerlo en condiciones”.rescató el testimonio de las docentes jubiladas, Mary Cocco y Silvina Firpo, quienes mantienen su vínculo con la comunidad educativa “con la emoción de ver el progreso de la escuela, el amor, los recuerdos y el cariño que fluyen”.“Era hermoso ser maestra y tengo los mejores recuerdos”, rememoró Mary, al recordar que lo que más le costó en sus inicios en la docencia fue “adaptarse al lugar, pero después lo fue amando de a poco”.“Los niños de ahora son más tranquilitos, y hay que atenderlos, cuidarlos y respetarlos. Además de aprender junto con ellos”, ponderó la docente jubilada con 18 años al frente del aula.Consultada a Mary sobre los motivos por los que hay que ayudar a la escuela Obispo Gelabert, ésta fundamentó: “Porque hay necesidades que suplir y sobre todo por las familias que se acercan al no tener trabajo, pero uno siempre está dispuesto a colaborar con el niño, al que no debería faltarle nada. Esa infancia tiene que ser feliz y desarrollarse”.“La escuela protege y cobija a los niños; al entrar al aula y ver las caritas, uno sabe qué le pasa, por qué está triste o eufórico; y porque también tienen deseos de aprender”, valoró la seño ya retirada. Y completó: “La escuela es un encuentro de culturas, vienen de distintos barrios, hogares y familias; y cada uno a su manera, trata de salir adelante con el apoyo de sus padres y sus maestros”.Por su parte, la seño Silvina subrayó que la Obispo Gelabert “es una escuela que todos queremos, porque tiene la particularidad de que estamos todo el día con los alumnos”. “Si bien lo más importante es lo pedagógico, se forma una familia en la escuela, porque al estar todo el día, se comparten muchas cosas, tanto con los niños, como con sus papás y los compañeros”, fundamentó. De hecho, rememoró que hacían lo imposible para conseguir lo necesario a sus alumnos y mencionó el caso del dueño de un local bailable que donó las puertas para las aulas de los pasillos. “Y hoy, igual que ayer, el maestro sostiene la escuela pública”, sentenció.Los interesados en colaborar con la comunidad educativa, pueden hacerlo donando los productos de limpieza e higiene que a continuación se detallan:-lavandina, detergentes, trapo de pisos, desinfectante de ambientes, jabón de tocador, servilletas de papel y papel higiénico.También se puede colaborar con zapatillas que estén en condiciones de uso, desde numero 25 a 39, y medias.Además, se recibirán alimentos no perecederos.La jornada solidaria será el viernes 9 de agosto, de 9 a 17, en la escuela ubicada sobre avenida de Las Américas 1901 de Paraná.