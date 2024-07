“Con la prioridad en la inclusión”, continúan los Juegos Deportivos de la Ciudad

Continúan las competencias por los Juegos Deportivos de la Ciudad 2024 cuya primera etapa será clasificatoria para los Juegos Deportivos Entrerrianos.registró la instancia de vóley femenino que se desarrollaba este martes en las instalaciones de Club Patronato con la participación de "78 jugadores de ocho equipos".“Compiten sub 15 y participan jugadoras de las escuelitas municipales y los clubes federados Patronato, Paracao, Neuquén, Estudiantes, Rowing y San Martín; en tanto, este miércoles continuará la instancia de vóley masculino”, comunicó a Elonce Carina Sánchez de la subsecretaria municipal de Deportes.En paralelo, transitan las instancias de hockey en Tortuguitas y El Plumazo; y atletismo en la sede central de Club Estudiantes.“Se pretende darles prioridad a los estudiantes en el deporte y que se puedan realizar estos juegos para la inclusión de las escuelitas municipales, los colegios y los clubes”, ponderó Sánchez.1º Etapa: Clasificatorios a los Juegos Deportivos Entrerrianos. Son siete disciplinas: fútbol femenino, básquet, vóley, atletismo, ajedrez, hockey sobre césped, beach voley. Tambien deporte adaptado. Será en las diferentes sedes de los clubes, durante julio y agosto.2º Etapa: Competencias con otras disciplinas que no van a participar en los juegos deportivos entrerrianos, como ser: sóftbol, rugby, ciclismo, natación, futsal. Será en agosto y septiembre.3º Etapa: Copa Mi Ciudad. Consta de los más de 1300 participantes que asisten a las 40 Escuelas Municipales de Deportes. Con modalidad competencia, participarán gurises de entre 6 y 17 años.También deporte adaptado. Será en septiembre.4º Etapa: Edición Universitaria. Será para estudiantes universitarios que cursan sus carreras en Paraná. Se desarrollarán las disciplinas: ajedrez, atletismo, básquet 3x3, básquet 5x5, fútbol 11, futsal, hockey 11, natación, paddle, rugby, seven, sóftbol, tenis de mesa y vóley. Esta etapa se llevará adelante entre el 18 y 20 de septiembre, en virtud de que el 20 de septiembre es el día del deporte universitario.