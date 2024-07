Estafa en redes sociales: “Marketplace no es un medio para hacer compras”

Paraná Alertan sobre estafa con perfil y dirección falsos a través de redes sociales

Otra modalidad de estafa virtual

Una nueva estafa se produjo en los últimos días, por medio de la plataforma Market Place de la red social Facebook. Allí, una persona, a través de un perfil falso, comercializó diferentes electrodomésticos y ofreció la dirección de una vivienda de Avenida Almafuerte en Paraná para pasar a retirar el producto. Debido al engaño, quienes alquilan el domicilio y la dueña del inmueble, desde hace más de dos meses, se encuentran atravesando una situación angustiante.En ese contexto, Eliana Galarza, jefa de la División de Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, manifestó a: “El jueves recibimos una denuncia de un familiar de una mujer mayor de edad, quien daba a conocer esta situación desagradable que tuvo que pasar durante varios días de la semana, ya que vecinos de la ciudad llegaban a su domicilio para retirar electrodomésticos que habían comprado. Estos productos fueron adquiridos a través de una transacción por medio de la plataforma Market Place de Facebook. Fue una situación fraudulenta, porque la persona que hacía los posteos era un perfil falso”.Además, agregó: “Los vecinos estaban ofuscados, porque esperaban poder entrevistarse con la persona que había realizado la venta y se encontraban con que fueron víctimas de una estafa. Dicha situación fraudulenta, es muy similar a aquellos que son engañados al momento de adquirir un contrato para realizar el alquiler de un inmueble, a través de la misma plataforma”.En cuanto a las recomendaciones, sostuvo: “Market Place no es el medio indicado u oficial para realizar una compra o efectuar una transacción para un alquiler. Por eso, siempre que vamos a hacer estas operatorias, tenemos que cerciorarnos de llevarlo a cabo a través de una plataforma oficial o en forma física con una persona, a quien le vayamos a abonar al momento de firmar un contrato o adquirir un electrodoméstico”.“El ‘cuento del tío’ es otra situación que lamentablemente tiene en vilo a los adultos mayores, ya que es una modalidad delictual que, si bien no sucede en forma continua, no es como la estafa informática, pero no las podemos sacar de juego. Todas las semanas estamos teniendo denuncias sobre personas que son estafadas tras recibir un llamado telefónico a su línea fija y son engañadas de entregar sus ahorros que tienen en el domicilio para ponerlos a resguardo en una entidad bancaria”, indicó.“Hay que tener en cuenta que no llegará a nuestro domicilio ningún representante bancario, profesional para retirar nuestro dinero y ponerlo a resguardo. Dicha modalidad es totalmente falsa”, concluyó.