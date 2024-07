Continúan los operativos de castración de mascotas: el cronograma

La directora de Salud y Bienestar Animal, Patricia Schmidt, precisó que "en julio se estima que habrá mil castraciones” y destacó que la Municipalidad "trata de controlar la población animal, para que no haya animales en la calle y preñeces no deseadas, es decir, para que no haya animales maltratados o abandonados". En ese sentido, invitó a los vecinos a que se acerquen al quirófano móvil o a Salud Animal, donde hay profesionales formados para la asistencia.





Buena recepción



Para que los operativos de Salud Animal tengan mayor éxito, los promotores de la Secretaría de Salud y Ambiente "visitan casa por casa, contándole a los vecinos la importancia de la tenencia responsable de mascotas", explicó la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda.



El presidente de la comisión vecinal de barrio Los Gobernadores, Pablo Molina, señaló que el servicio "es muy importante porque permite que muchas familias que no pueden pagar accedan a la castración de sus mascotas, la desparasitación y colocarles la vacuna antirrábica". Próximos operativos -29 y 30 de julio; 1 y 2 de agosto: CIC Este en Gobernador Chaile y Roque Sáenz Peña.



-Del 5 al 7 de agosto: Barrio Paraná XX en López Jordán 181.



-8 y 9 de agosto: Vecinal López Jordán en Quinquela Martín y Alfonsina Storni. El 8 se suma Oficinas a la Comunidad.



-12, 13 y 14 de agosto: Vecinal Loreto en Plaza Loreto por calle Santiago Solioz y Menecler de López.



-15 y 16 de agosto: Vecinal Nueva Esperanza en calle Cabo Julio Benítez y Marinero López.



-19, 20 y 21 de agosto: Barrio El Radar en calle Juan B. Justo 2976 casi Salvador Caputto. El 21 se suma Oficinas a la Comunidad.



-22 y 23 de agosto: Centro de Salud Papa Francisco en calle 1346 y Aguaribay.



-26 al 30 de agosto: CIC Este en Gobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña.







Tener en cuenta:



-El quirófano móvil atiende de 7.30 a 12. Para la castración se reciben los animales hasta las 10.



-Los animales deben ir con un ayuno de 10 horas aproximadamente.



-Llevar una manta para cuando se retira el animal operado.



-Los gatos tienen prioridad para minimizar el estrés y se deben llevar en jaula transportadora o en bolso cerrado.



-Caninos con collar y correa.



-Se castran a partir de los seis meses de vida.



-No necesitan tener una cría.



-Las hembras que han tenido cría se pueden operar después de dos meses de paridas.