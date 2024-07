Alcides Müller ultima detalles para la presentación en “Usina en Peña”

Baile:

Música:

Galería emprendedora y servicios de cantina:

A partir de las 19 horas y con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo una nueva edición del ciclo Usina en Peña en la ciudad de Paraná. Este evento mensual, que atrae a un gran número de asistentes, se realizará en el Centro Cultural Provincial, ubicado en calle Gregoria Matorras de San Martín 859. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.En primer lugar, el artista oriundo de María Grande expresó: “Estamos embalados para mañana para ‘Usina en Peña’ con entrada gratis. Vamos a formar parte junto a Nicolás Ellenberger junto con su ballet y los demás que van a haber, con ‘Lucho’ Quiñonez y su grupo y luego Martínez. Vamos a estar animando esa peña para que baile toda la paisanada”.“Paraná es un lugar muy hermoso que se llena mucho de gente. Podemos decir que no hay juventud que no le guste el folclore, se muestra que hay muchos jóvenes”, recordó.Müller aseguró que su camino con el acordeón, el instrumento musical que toca, tiene una vasta trayectoria: “A los 12 años empecé a practicar. Toco de oído y soy intuitivo. La vida me llevó laboralmente a no dedicarme de fino a la música. Hace 39 años que ando con el grupo a mi cargo. Cambié de profesión laboral y me puse a trabajar por mi cuenta”.Las propuestas artísticas que formarán parte del encuentro son:Taller de Folklore a cargo del Prof. Franco Peta Zaragoza (Crespo).Danza, junto al cuerpo de baile “Los Domingueros”, a cargo de la Prof. Cecilia Barrios.Danza, junto a la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMAO), a cargo de Demián Barzola (Hasenkamp).Danza, junto a Compañía Expresarte a cargo de la Prof. GiovaninaGentile (Paraná).Concierto del reconocido acordeonista, autor y compositor, Alcides Müller.Recital a cargo del músico y bailarín paranaense, Lucho Quiñones.Recital junto al versátil guitarrista y músico litoraleño, Saurio Martínez.Mientras transcurren las actividades, las familias podrán disfrutar de la “Galería Emprendedora”, espacio de exposición y venta de productos realizados por artistas del folklore. Asimismo, el paseo contará con servicio de cantina a cargo de las escuelas anfitrionas de la actividad, que en este caso serán las escuelas “Juana Azurduy” a cargo del Prof. Mario Rodríguez, y “El Espinal”, a cargo del Prof. Nicolás Ellemberger.La cita es en el Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina”, ubicado en calle Gregoria Matorras de San Martin 859, de Paraná. La actividad es impulsada por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos.