Paritaria Municipal: Ejecutivo propuso 9% de aumento salarial y una suma fija

El Ejecutivo de Paraná mejoró la oferta salarial este miércoles en la reunión paritaria. En esta oportunidad. El encuentro pasó a cuarto intermedio.“En esta nueva convocatoria, donde tratamos de acompañar a los trabajadores, planteamos una nueva oferta que incluye un 9% en dos tramos y una suma fija no remunerativa de 50.000 pesos: $25.000 en julio y $25.000 en agosto”, informó el secretario de Hacienda, Alexis Bilbao, a Elonce.En este sentido, señalo que “el municipio realiza un esfuerzo y hay que analizarlo en el contexto que estamos viviendo con una caída en la recaudación y la decisión de la intendenta es seguir sosteniendo el salario de los trabajadores”.“Los gremios plantean una recuperación de los salarios perdidos y lo que nosotros observamos es que los aumentos que dio el municipio acompañan el poder adquisitivo”, cerró.“La oferta no varía de la última reunión paritaria, es decir un 5 por ciento para el mes de julio y un 4 por ciento para agosto. La nueva propuesta fue una suma fija no remunerativa de $50.000 en dos tramos, 25.000 pesos julio y 25.000 agosto”, expresó el referente de Suoyem.En este sentido, amplió: “Ahora consultaremos con las bases para saber que piensan los compañeros”.A su turno, la secretaria general de APS, Alejandra Levrand, sostuvo que “la oferta no varía mucho de la primera ya que se mantienen los mismos porcentajes de aumento. En cuanto a la suma fija, sostenemos que no reditúa al trabajador, son pan para hoy y hambre para mañana. Además, que esta suma fija no les llegará a los pasivos”.“Por un lado se habla del déficit de la Caja y por el otro se siguen otorgando cifras en negro, creemos que estas sumas son inconstitucionales, es por ello que nuestro gremio no firmará el acta ya que no está de acuerdo porque tampoco se comenzó a hablar de lo acordado en mayo, con el recupero salarial del 2023”En cuanto al porcentaje ofrecido, señaló que “dista mucho de la realidad y será efectiva de un 2 por ciento y en número serán de 8.000 pesos para las categorías más bajas.Desde ATE, señalaron que “a la propuesta del 9% ya la habíamos declarado insuficiente, y la suma fija es un parche, no es una solución a la pérdida del poder adquisitivo”.