A 30 años, homenajearon en Paraná a las víctimas del atentado a la AMIA

El 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue escenario de un ataque terrorista. A las 9:53 de la mañana, un coche bomba explotó frente al edificio ubicado en Pasteur 633, en el barrio de Once, causando la muerte de 85 personas y dejando a más de 300 heridos.Como ocurre cada año, en Paraná se realizó un acto plaza 1º de Mayo para recodar a las víctimas. Participaron funcionarios municipales, provinciales e integrantes de la comunidad judía.Al respecto, el referente de la Asociación Israelita de Paraná, el Rabino Sebastián Vainstein, expresó aque “se cumplen 30 años y seguimos con el reclamo de Justicia. En un país donde no hay justicia es muy difícil poder vivir, todos merecemos una respuesta, es por eso que sigue siendo un día de muchos interrogantes. Estar acá presente tiene que ver con la memoria y es lo que más importa”.En cuanto al plano internacional, mencionó que “hay un brote de antisemitismo muy grande, es lamentable que tengamos que vivir de esta manera cuidándonos y con muchas cosas para poder ingresar a instituciones”“Tenemos que entender lo que pasa en el mundo y que lo ocurrió en nuestra historia. Debemos estar presentes y no perder la memoria para que las nuevas generaciones sepan todo lo que se ha vivido. Más que nunca estamos unidos, acá no hay diferencias ideológicas es un pedido de justicia. Queremos que sigamos unidos no como judíos, sino que como argentinos”.Hasta este miércoles se expuso en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno una Muestra fotográfica homenaje por los 30 años del atentado a la amia.Al respecto, el director de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi, mencionó que “el apoyo que tenemos como gestión a este reclamo de Justicia es evidente y esta muestra es impactante. El primer fotógrafo que se acercó y sacó las primeras muestras de este hecho tan duro y seguimos reclamando justicia a 30 años”.Por su parte, el presidente Asociación Israelita de Paraná, Daniel Soskin, que “son 30 años y estos aniversarios impactan mucho en la gente y agradecemos al gobierno para poder realizar la muestra y que la ciudadanía se cerque a verla”En tanto, el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño señaló que “ha transcurrido mucho tiempo y es una cuestión de relevancia institucional y además desde la Administración de Justicia no deja de ser un tema que desde lo académico se puede seguir. Además, la corte interamericana tomó cartas en el asunto y marca pautas de actividad para los estados”.A su turno el doctor Franco Fiumara, expresó: “Treinta años es la mitad de mi vida, hay que tener en cuenta que las personas que perdieron, en este atentado, seres queridos y quedaron destruidas y todavía no tuvieron justicia. Hay una gran posibilidad histórica de que países hermanos acompañen este acto y tenemos una puerta abierta de juicios en ausencia que podría dar una luz a la justicia, 30 años después”.“Queremos felicitar a la comunidad judía, gobernación para que se mantenga vivo y se haga justicia. Esto nunca más debe suceder”.