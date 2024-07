Colectivos: Buses Paraná afirma que no tiene deudas salariales con choferes

se encuentra al día con las obligaciones salariales con los trabajadore

El comunicado de Buses Paraná

La empresa de colectivos urbanos, Buses Paraná, a través de un comunicado afirmó que “s”, tras los reclamos y retención de servicios.Cabe destacar que Los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná y zona metropolitana,. La decisión del gremio consiste en una reducción del servicio de seis horas por día, que se extiende de 7 a 10 y de 18 a 21.“Buses Paraná, Agrupación de Empresas informa a la comunidad que se encuentra al día con las obligaciones salariales con los trabajadores, NO ADEUDANDO SUMA ALGUNA EXIGIBLE”, dio a conocer.Y se amplió: “Resultan totalmente falsas las manifestaciones de la UTA Seccional Entre Ríos respecto de que se adeuda la suma de $ 250.000 a cada trabajador, dado que como claramente surge del último acuerdo suscripto con la misma representación gremial, con la participación de las Autoridades Provinciales y Municipales, en fecha 23/05/24,“Surge evidente del texto que la suma reclamada no resulta exigible a la fecha de manera alguna, y que solo existió un compromiso de buscar una salida conjunta al reclamo, para lo cual la UTA solicitó una audiencia que se concretó el día 23/07/24, a la que asistieron todas la partes y en la que tanto las empresas como la representación del Municipio y la Provincia solicitaron un tiempo suficiente para analizar una salida, dada la grave crisis del sistema de transporte, reconocida, pública y notoria”, se expresó.“Sin embargo, luego de la audiencia, y haberlo planteado en ese ámbito, en forma intempestiva e irracional, sin previo aviso ni comunicación a la Autoridad de Aplicación Laboral o a la Agrupación, la UTA ejecutó una medida de fuerza a partir de las 18 hs, en horario pico, dejando librados a su suerte a los usuarios del sistema, privándolos así de generar alternativas de traslado. Más, aún, los han obligado a asumir costos imprevistos para movilizarse, en algunos casos, y los dejaron sin alternativas en otros”, agregó.Asimismo, sostuvo: “La ilegalidad de la medida es evidente y su declaración ya ha sido solicitada a fin de ejercer en plenitud las facultades disciplinarias del caso, dado que no se ha respetado la conciliación obligatoria decretada. Por ello, también se solicitará la aplicación de las sanciones del caso a la entidad gremial en los términos de la ley aplicable”.“Por lo expuesto, exhortamos a nuestros trabajadores que recapaciten y se atengan a las normas vigentes, priorizando el diálogo y evitando toda conducta que ponga en riesgo la fuente de trabajo de más de 400 familias..”, cerró.