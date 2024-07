Usuarios de colectivos sin servicio: rige la retención hasta las 10

Los motivos de la medida



Los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná y zona metropolitana, se ven nuevamente afectados por una medida de fuerza dispuesta por la seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) este martes y que se mantendrá por tiempo “indeterminado”.La decisión del gremio consiste en una reducción del servicio de seis horas por día, que se extiende de 7 a 10 y de 18 a 21.La retención de servicios, se inició en el horario vespertino de este martes y en los primeros minutos de las 7 de este miércoles. Aquellas unidades que estaban en circulación finalizaron sus recorridos, algunos choferes cerraron las puertas de los coches y apagaron las luces hasta llegar a la cabecera.“Lamentablemente, tenemos que llegar a un conflicto cuando hay que cobrar dinero con las empresas Mariano Moreno y Ersa”, explicó Juan José Britos, secretario gremial de UTA Entre Ríos.Según indicó a Elonce, la medida de fuerza se tomó después de una audiencia en la Secretaría de Trabajo por una deuda que supera los 40 días. "Hoy hicimos una audiencia por una deuda de más de 40 días que vienen arrastrando los trabajadores. Teníamos que ponernos de acuerdo en qué fecha se iba a cobrar, pero no nos quieren dar la fecha y nos dicen que no van a poder llegar a pagar esa deuda," detalló.“La medida será por tiempo indeterminado hasta que tengamos una propuesta de pago”, afirmó Britos.Durante la audiencia en la Secretaría de Trabajo, estuvieron presentes todas las partes involucradas, incluyendo empresas, municipio, provincia, gremio y delegados, pero “No llegamos a ningún acuerdo,” señaló Britos.En cuanto al ánimo de los trabajadores, Britos, expresó: “Es pésimo, cada vez que tenemos que cobrar un dinero, porque ellos aducen que no tienen para pagar y le piden propuestas a la municipalidad para que los ayude. La municipalidad dice que ya hicieron todos los aportes, lo mismo provincia, y quedamos sin respuesta porque la empresa sostiene que no tiene dinero y no tienen los subsidios suficientes para afrontar los pagos”.Por último, indicó: “A los usuarios les pedimos disculpas, pero saben entender que es plata de los trabajadores”. Elonce.com