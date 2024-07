Vecinos reclaman mejoras en la presión de agua: “nos bañábamos con baldes”

Vecinos de la calle San Luis, en Paraná, solicitan que se mejore la presión de agua en la zona, ya que el servicio se ha visto afectado durante varias semanas. Esta situación ha generado múltiples inconvenientes en la vida cotidiana de los residentes, quienes han decidido hacer público su reclamo.Diana, una de las vecinas afectadas, explicó: “Reclamamos porque hace 15 días estamos sin agua. No sabíamos por qué no se llenaban nuestros tanques, hemos llamado varias veces y nos han dado un número de expediente, pero aún no tenemos respuestas”.La falta de agua ha dificultado tareas básicas como bañarse y lavar la ropa.por eso acudimos a los medios. El coordinador que atendió nuestros reclamos nos dijo que era un problema de presión de agua", añadió Diana.Esta mañana, personal de Obras Sanitarias realizó mediciones en el lugar y confirmaron que la presión del agua no es suficiente para llenar los tanques. "Sobre el problema puntual, no tenemos respuestas. Nos da la impresión de que ellos tampoco saben por qué", expresó Diana, quien también mencionó queGloria, otra vecina, comentó: "Hace unos días, un inspector nos dijo queNo es justo que tengamos que pasar por esta situación cuando Obras Sanitarias nos cobra muy bien el servicio"."Esperamos una solución porque somos gente mayor y necesitamos el agua", afirmó otra vecina.