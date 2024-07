Propina electrónica: aguardan detalles del proyecto al que ven “con buenos ojos”

Nuestra actividad tiene mucha informalidad entre los trabajadores

Política Proponen proyecto para efectuar pago de propinas por medios electrónicos

Sociedad El gobierno evalúa implementar la propina obligatoria en bares y restaurantes

El gobierno nacional evalúa la posibilidad de implementar ey fundamentó que la disposición "mejoraría los salarios" de mozos de bares y restaurantes."La propina seguirá siendo voluntaria,. En definitiva, el único cambio es que podrá sumarse al ticket. Tampoco será parte del salario, por lo que no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector", había anunciado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.Al respecto, el secretario general de UTHGRA en Paraná, José Trlin Carelli, aclaró aque “el proyecto no está escrito”, y se mostró“En el convenio de trabajo si está escrita la prohibición de recibir propina para que el empresario no tome uso de ese dinero, sino que sea voluntad del cliente a quién se la deja, y evitar algún conflicto legal sobre ese dinero que no está registrado”, aclaró. Y remarcó:porque el salario se discute por paritarias entre la cámara empresarial y el sindicato”., si es con personal de cocina y limpieza o no”, estimó.De igual manera,. “, con lo cual, al pasar a ser una cuestión legal que quede registrada en un ticket y discriminada como propina, qué pasará con los trabajadores informales, quién les dará la propina, de qué forma y qué días se pagará”, se preguntó.De igual manera, el secretario general de UTHGRA en Paraná remarcó que