Últimas Vacaciones de Invierno: participaron 600 jóvenes y no hubo incidentes

Se desarrollaron con normalidad, y sin incidentes, los festejos de los estudiantes por las Últimas Vacaciones de Invierno (UVI); si bien el lugar de la concentración iba a ser el balneario Thompson, los jóvenes se congregaron en un boliche ubicado en Puerto Nuevo de Paraná.“Se llevó a cabo el festejo de los chicos que transitan el último año del secundario, anoche en un local bailable ubicado en la zona del Puerto, si bien primeramente se había publicitado que sería en el Balneario Thompson”, comunicó ael jefe de comisaría octava, Ángel Riquelme.Y agregó: “Personal policial de la Jefatura Departamental, con la colaboración de uniformados de la Dirección Operaciones, diagramó un operativo en el Thompson, como se había estipulado en un primer momento, pero se restructuró el servicio y se concentró la seguridad en la zona Puerto, sobre todo en el local bailable en el que congregaron unos 600 chicos, un número menor en comparación con otros UPD”.En la oportunidad, el comisario destacó que no hubo que lamentar ningún tipo de incidente, al igual que al momento de la desconcentración. “En otras ocasiones, se incautaron gran cantidad de bebidas alcohólicas y carritos de supermercados, pero en esta oportunidad no fue el caso y no hubo inconvenientes en ese sentido”, ponderó.“Los estudiantes secundarios buscan pasar un buen momento entre ellos, disfrutar de esta fiesta; por lo cual, se trata de agotar todas las medidas necesarias para que no haya ningún tipo de novedades”, fundamentó Riquelme. “La desconcentración se desarrolló con total normalidad, no hubo ningún tipo de inconvenientes; y se los acompañó para que no haya problemas ni siquiera entre ellos”, aclaró.De acuerdo a lo que explicó el comisario, con motivo de la presencia de los jóvenes caminando de regreso a casa, parte del operativo que se diagramó para la zona del Puerto implicó “el control al tránsito vehicular, no su restricción, para que no haya inconvenientes con los chicos, sobre todo al momento de la desconcentración”; y mencionó la colaboración de inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Paraná.