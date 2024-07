Se desarrolló con mucho éxito el torneo internacional de Softbol Play

Julio Gamarci fue homenajeado en Paraná minutos antes de la definición y habló de lo que genera en sí mismo: “Es un placer, el reconocimiento de los propios es muy reconfortante. A veces uno dice que es profeta en su tierra. En nuestra puerta tenemos la virtud de reconocer el trabajo que hace cada uno en su área. Esta vez me tocó a mí”.Por otro lado, valoró el trabajo de Softbol Play: “Es una dirigencia muy generosa y lo ves en un club que está más alejado del centro urbano, ha tenido inconvenientes de seguridad y de todas formas han trabajado todos aquí”.En base a las futuras camadas, aseguró: “Se ha logrado que esta generación juegue mejor que la anterior. Para mí, que trato de ver la historia completa, es muy gratificante. Es un trabajo que hay que seguir ejecutándolo todo el tiempo porque cuando uno cree que llegó, es donde viene la realidad”.El subsecretario de Deportes municipal, Juan Arbitelli, dialogó con Elonce y brindó ese mensaje de apoyo a la disciplina: “Desde la Municipalidad, la intendenta Rosario Romero nos pide que estemos cerca de todos los dirigentes. Estamos al teléfono en cada una de sus necesidades porque son ellos los que le ponen el cuerpo para que este tipo de torneos se puedan desarrollar. Estos torneos no existirían si no existiese gente como Mati y la dirigencia de Softbol Play, que está mucho tiempo trabajando para que los gurises se diviertan”. Asimismo, valoró: “El deporte es un lugar donde se generan valores”.Matías Juri, presidente de Softbol Play, dialogó con Elonce también y realizó un resumen de lo transcurrido durante este fin de semana: “El transcurrir de todo lo que uno vive como dirigente, que por ahí dice que son malas o buenas, hay que dividirlas. Divido por lo que ha sido el juego, la trayectoria institucional que en sí no hay que bajar los brazos con los temas que nos golpean en estos momentos. Semejante evento no lo podemos dejar pasar a través de los años. Me enorgullece contar que en nuestro deporte tenemos los mejores del mundo, los tenemos acá sentado y nos ayudan en todo lo que tratamos de realizar. Eso es importantísimo”.“Ver este evento y esta magnitud de juego, la cantidad de niños en los diferentes predios, el nivel de juego que va transcurriendo en los cuatro días es algo que no te olvidas y te da fuerzas para seguir. Me voy contento, con una alegría”, señaló el mandatario.Por otro lado, habló de la presencia internacional: “Vino gente de Perú un equipo que trae sus culturas, donde nosotros verlos y ellos a nosotros, intercambiar con todos los chicos de los clubes es realmente hace que todo esto sea grande como lo es y siempre lo fue”.Los campeones también dialogaron con Elonce y aseguraron que el encuentro “estuvo peleado”, pero se prepararon durante mucho tiempo. Sobre el significado de ganar el torneo, valoraron que “fue todo el esfuerzo del año”.