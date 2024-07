Infecciones respiratorias: la atención en las postas se extenderá hasta agosto

El Ministerio de Salud efectuó un balance de la Campaña de Invierno, que se inició en mayo y se extenderá hasta agosto. En tal sentido, se evidencia que la atención e internación por infecciones respiratorias no superó la capacidad del sistema de salud en relación a temporadas anteriores.



Desde la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil de Entre Ríos (DMIJER) se hizo énfasis en la importancia de realizar una primera consulta en el centro de salud más cercano y, en caso de notar signos de alarma en los niños (fiebre, dificultad para respirar, tos, decaimiento, rechazo al alimento o congestión nasal), se recomendó asistir a las postas correspondientes.



Las infecciones respiratorias constituyen la primera causa de muerte posterior al nacimiento, por eso, mediante la Campaña de Invierno, el Ministerio de Salud provincial prioriza la atención diferenciada de síntomas respiratorios en embarazadas y niños de hasta seis años.



De esta manera, a través del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) 2024 se pusieron en funcionamiento 14 postas con internación abreviada, ubicadas en los centros de referencia de las cabeceras de las cuatro regiones sanitarias: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.



La directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, valoró los resultados de la campaña y sostuvo: "En lo que va de 2024 la respuesta desde nuestros equipos ha sido muy buena y tanto las consultas como las internaciones no han superado la capacidad del sistema de salud".



Además, insistió en la importancia de mantener los correspondientes cuidados al retomar las clases luego del receso invernal. En tal sentido, entre los principales factores de riesgo de infecciones respiratorias en niños se pueden mencionar: falta de lactancia materna, vacunación incompleta, prematurez y/o bajo peso al nacer y desnutrición.



Las condiciones socioambientales en las que se desarrollan los menores de seis años también pueden predisponer a infecciones respiratorias. En tanto, factores como inmunodeficiencias, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, desnutrición, alteraciones del neurodesarrollo (parálisis cerebral o enfermedades neuromusculares), pueden desembocar en casos graves.



Como parte de las acciones de autocuidado, es importante:



-Lavarse las manos con frecuencia.



-No compartir mate ni artículos de uso personal.



-Limpiar y desinfectar ambientes y superficies.



-Ventilar los ambientes aunque haga frío.



-Cubrir nariz y boca al estornudar o toser para evitar la propagación de gérmenes.



-En caso de presentar síntomas: no asistir a lugares concurridos; y usar barbijo para amamantar o concurrir a una consulta médica.

Vacunación Para prevenir enfermedades respiratorias tales como la gripe, la bronquiolitis, la bronquitis y la neumonía, entre otras, es importante tener al día las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.



En el caso de la vacuna antigripal, pueden recibirla las personas embarazadas (en cualquier semana de gestación) y puérperas -hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad- (si no se vacunaron durante el embarazo), mientras que los niños de entre seis y 24 meses deben aplicarse dos dosis una vez al año. Asimismo, quienes posean factores de riesgo y tengan entre dos y 64 años (con indicación médica), y las personas mayores de 65 años.



La antineumocócica está destinada a los bebés de dos, cuatro y 12 meses de vida y quienes no completen este esquema de tres deben hacerlo antes de los 5 años. También deben recibirla los niños y adultos con factores de riesgo y adultos mayores de 65 años (esquema secuencial de dos vacunas).



Por otro lado, la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) debe aplicarse entre las semanas 32 y 36 de gestación junto con las otras vacunas recomendadas durante el embarazo.