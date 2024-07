“Miro al río con la esperanza que aparezca Uriel”, dijo su mamá

Paraná Arrojaron pan bendito al río para que guíe la búsqueda de Uriel

Se cumplen 11 días de la desaparición de Uriel Ezequiel Lell, el joven que cayó al río Paraná, más precisamente, en la zona de muelles de la Costanera Baja. Hasta el momento se desconoce si cayó accidentalmente o si se arrojó al agua.Su mamá, Diana, ante Elone expresó que “es una búsqueda interminable, hemos recibido ayuda de pescadores, civiles que solidariamente se acercaron al muelle, Prefectura, Fiscalía informó que los buzos tácticos también están abocados en hallar a Uriel”En este sentido, señaló que “seguimos esperando, porque no hemos tenido ninguna novedad de él. Los pescadores son incansables, siguen la búsqueda donde creen que podría estar enganchado, no hay nadie mejor que ellos para encontrarlo”Cabe destacar que el río se encuentra en un nivel bajo y “nos dijeron que cuando empieza a subir la temperatura, el agua se calienta un poco, pero si él está muy enganchado, deberíamos esperar que la ropa se raje para que aparezca".Acto seguido, señaló que “la gente es muy solidaria, no está apoyando muchísimo en la búsqueda, donan nafta, dinero, comida para los pescadores y demásPor otro lado, sostuvo que la familia tiene mucha fe y espera que prontamente aparezca el cuerpo. “Hemos hecho cadenas de oración, se difundió su foto y el pedido de que aparezca”“Miro al río con la esperanza que aparezca. Sabemos que tienen que encontrarlo”, expresó y mencionó que “hay gente que dice que está vivo, pero estoy segura que él nunca me dejaría sola. Si se hubiera ido, ya se habría comunicado”.