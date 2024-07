“El río está muy bajo, el agua no viene", afirmó un pescador de Puerto Sánchez

Paraná El río Paraná está debajo del metro y proyectan que seguirá bajando

El río Paraná, en el puerto de la capital entrerriana, sigue en baja, y este lunes la altura se ubica en los 81 centímetros , según el último registro tomado por Prefectura Naval en horas del mediodía. Y según las estimaciones, seguirá con esta tendencia en descenso.estuvo en Puerto Sánchez y dialogó con algunos pescadores, con toda una vida trabajando del río, quienes manifestaron su preocupación por los actuales niveles del Paraná.“El río está muy bajo, agua no viene y baja de a metros y eso influye en nuestro trabajo porque se nos complica para tirar un espinel, para buscar una carnada. El pescado busca lo hondo y no camina”, dijo Alberto.Sobre la actividad dio cuenta que “yo tengo una pensión, pero necesito pescar, me hace bien y además lo que uno cobra no ayuda” y acotó que en caso de querer cambiar alguna herramienta de trabajo, “un par de remos están entre los 50.000 y 60.000 pesos”.En tanto que Mario mencionó aque la bajante “siempre perjudica más” que la creciente ya que “cuando hay más agua, el pescado sale para todos lados, tiene lugar para esparcirse más. Hoy el que pesca saca”.Por otra parte, y al ser consultado sobre lo que sale por estos días, recordó que “antes cada tiempo tenía su pescado, venía por temporadas, en invierno sacabas amarillo, moncholo, patí, en primavera y verano salía el dorado, sábalo, boga, y el surubí salía pasando el verano; ahora en cualquier momento sale cualquier pescado. Cambió todo. El río Paraná ahora es mucho más bajo y queda más arriba, por Corrientes, Chaco”.“Para mí el río es lo más grande que hay, a los cuatro años ya andaba nadando”, expresó al rememorar sus primeros contactos con el Paraná desde la costa de Puerto Sánchez.