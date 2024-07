Comerciantes advierten una “pequeña reactivación” por vacaciones y aguinaldo

El integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, Marcelo Ruggeri, dijo aque por estos días “se nota un poco más de movimiento. Por vacaciones de invierno, sale la familia”, a lo cual se suma “el pago del medio aguinaldo”, por lo cual, además de pasear tienen “intenciones de comprar”.“Hay una pequeña reactivación, dado que son pocos días”, manifestó. Y acotó: “la semana pasada, sobre todo viernes y sábado, hubo mucha circulación de gente lo que redundó en un pequeño repunte de ventas”.El comerciante acotó que “el Sueldo Anual Complementario es una gran ayuda, sobre todo ahora, que las ventas vienen muy bajas”.Interrogado acerca de los medios de pago, Ruggeri mencionó que “cada vez se usa menos efectivo”, por lo que se utiliza “mucha tarjeta de crédito, sobre todo ahora que los planes ya prácticamente no tienen recargo. Hoy andar con la cantidad de billetes que se necesitan para comprar cualquier producto, no es lo más práctico”. También optan mucho por billeteras virtuales o transferencias.Sobre los costos, ratificó que “los alquileres han subido mucho, a lo que se suman otros gastos fijos que son un combo y, si no se vende, se hace muy difícil seguir. No se ven indicios de una mejora general en los ingresos de la gente, más allá de cuestiones puntuales como la actual”, lamentó, por lo cual advirtió que “si no hay un cambio que mejore la situación de la gente, será complicado” lo que resta del año.Finalmente, Ruggeri afirmó que “los precios se tratan de mantener. Si de fábrica llega algún pequeño incremento, el comerciante intenta aguantarlo, por la necesidad de vender. El consumidor averigua mucho el precio”, señaló y remarcó que “ya no se dan subas permanentes como ocurría hace unos meses”.