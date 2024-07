Se llevó a cabo un encuentro de poesía y rap en la plaza de San Agustín

Tuvo lugar este sábado por la tarde un encuentro de poesía y rap en la plaza de San Agustín.estuvo presente en uno de los tantos eventos culturales que se desarrollaron en la ciudad de Paraná.Al respecto, Malena, integrante de Patria Grande, expresó: “La intención es expandir la cultura, traerla a los barrios donde menos está. Nos encontramos disfrutando y llevando el mensaje ‘El Barrio No Se Calla’”.Al ser consultada sobre cómo surgió la idea, indicó: “Hicimos una jornada solidaria en barrio Antártida y había varios raperos que se sumaron. Desde la juventud de Patria Grande encontramos a los chicos que son de ‘La casa del free’ y dijimos de hacer algo en San Agustín con todos los que estamos acá”.En tanto, el rapero Milton, de 19 años, sostuvo: “Es una jornada que salió del valor, de las ganas de mostrar lo que hacemos, tenemos y lo que venimos realizando desde hace 5 años en la cultura. Hoy estoy más que contento, ya que lo pude traer a mi barrio donde nací y me crie”.Finalmente, la rapera Magalí, de 22 años, señaló: “Al hip hop lo tenemos todos en algún lado y me parece genial que se haya traído al barrio, salir del centro de Paraná. Juntos creo que podemos hacer un montón de cosas”.