Vecinos denunciaron robos de cables en zona de Santuario La Loma

Vecinos de calle Belisario Roldán, cerca del Santuario La Loma, denunciaron que delincuentes robaron cables en columnas de luz y una cuadra quedó en completa oscuridad. Si bien la Municipalidad ya reparó los daños, las familias temen que se incrementen los robos.Una vecina, Roxana Narváez, informó a Elonce que “nos dimos cuenta que no teníamos luz en la calle, con los vecinos hablaron y tras constatar las cámaras se ve como una persona se acercó a la columna de luz y se llevó los cables”En este sentido, amplió que “en la filmación se ve claramente el chispazo. Es algo que preocupa mucho, porque si bien las cuestiones materiales de a poco se van recuperando, no queremos que estos hechos puedan costar vida, ya que tememos que las columnas queden electrificadas y alguien al tocarla puedan sufrir heridas”.Acto seguido, la vecina destacó que en la zona han sufrido muchos robos: “han sustraído, picaportes, llave de agua y macetas. Lo mismo con los vehículos, cuando están en la calle las alarmas suenan seguido y no sabemos si es porque los quieren abrir o qué pasa. Tenemos miedo que detrás de eso vengan otras cosas”.“Vemos a los patrulleros de la Policía que hacen rondas nocturnas, pero cuando esta la zona oscura se vuelve inseguro”, cerró.