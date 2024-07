Un legado gastronómico: las empanadas de pescado de río de la familia Giménez

Foto: Lara, la ganadora al mejor repulgue de empanadas, contó que ese mismo día había aprendido la técnica

Verónica y Lara Giménez, ganadoras de los primeros premios en los concursos que se organizaron en el marco de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río que se desarrolla en Semana Santa en Paraná, estuvieron enpara dar cuenta del legado familiar que se erige en el puesto Nº26 de Puerto Sánchez.“Delmi, mi mamá, es la promotora del emprendimiento gastronómico, y su receta irá pasando de generación en generación”, confió Verónica aSegún reveló, para la empanada de pescado, “armado o surubí es lo ideal, pero ahora, como el río está bajando, no se consigue y en las pescaderías te venden molida, que es como la carne picada, pero de pescado”.“El pescado que trabajamos siempre es fresco porque lo pescan mi papá, mis hermanos y mis sobrinos; todos se dedican a la pesca”, destacó.500gs carne de pescado molida (en este caso se utilizó surubí)500 gr cebolla1 cebolla chica de verdeo150 grs de morrón rojo150grs de morrón verdehuevo durocondimentos: sal, ají molido, pimienta, pimentón y laurelAl repasar el procedimiento, según confesó la invitada a, “después de hervir el pescado, hay que quitarle las espinas y desmenuzarlo a mano; lo más engorroso es despinarlo”.Verónica comenzó por “picar la cebolla en tiras muy finas, dorar bien la verdura, rehogarla, porque el pescado ya está hervido”. “Hay que dejar enfriar y agregar huevo picado o colocar un trozo a cada disco”, completó.“Este año, en el concurso, usé chimichurri para la preparación de las empanadas y fue un toque que me dio buenos resultados”, reveló. Tras armar cada una de las empanadas, la cocinera recomendó colocarlas sobre una fuente enharinada.Desde el puesto Nº26 de Puerto Sánchez, Delmi y Lito Giménez, contaron cómo se desenvuelve el legado familiar, de generación en generación.“Para la empanada, lo mejor es el surubí y el armado, o la tararira que acá no se consigue”, coincidió la impulsora del emprendimiento gastronómico. Delmi repasó aque para sus elaboraciones utilizan pescado fresco, el que ellos mismos pescan de manera artesanal en el río Paraná.“Un buen pescado, que puede ser armado o surubí, además de cebolla, verdeo, morrón, huevo y condimento”, fueron los ingredientes de las empanadas. Y si bien prefirió no revelar su condimento secreto, sí destacó la importancia de poner “amor y mucha paciencia”.“Esta es mi herencia, lo que quedará a mis hijos porque Verónica sigue mis pasos y a los chicos del comedor también les pasé la receta”, completó; es que el legado familiar de la familia Giménez se complementa con los comedores La Ranchada y Gurí Costero, de los hijos de Delmi y Lito.