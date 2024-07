Romero instó a reflexionar sobre “la importancia de la unidad del país”

Política Rosario Romero encabezó la Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero

En el inicio de las actividades de este 9 de Julio, en el 208º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, en la Plaza 1° de Mayo se realizó el Izamiento del Pabellón Nacional.que “el 9 de julio de 1816 Argentina dio un rotundo grito de independencia no solamente de España sino de toda otra nación extranjera. Fue un proceso que duró muchos años, que después, lamentablemente, tuvo un enfrentamiento entre unitarios y federales. Recién en 1853 nos pudimos dar nuestro proceso de organización nacional”.Por ello, instó a reflexionar sobre “la importancia de la unidad del país. De hacer que nuestras diferencias no sean lo más importante, sino que lo más importante sean las cosas que nos unen”.“Tenemos que fomentar la cultura del trabajo y alentar nuestra producción, no solamente la tradicional sino la industria del conocimiento, de las cosas que hacen nuestros jóvenes y para lo que se forman”, manifestó la presidenta municipal.Puso de relieve que “Argentina tiene que proyectarse con vigor hacia esas demandas globales. Nuestro país tiene que consolidar procesos de producción, de trabajo y de igualdades”.Y completó: “El Estado no se puede retirar de ese deber de consolidar igualdad de oportunidades para nuestras distintas generaciones”.