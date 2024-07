Quiebra del ICER: “Acá hay un fraude laboral”, sostienen desde el gremio

Paraná El ICER fue declarado en quiebra tras el fallo de la Justicia

El Instituto Cardiovascular de Entre Ríos (ICER) fue, según lo decretado por el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Moia, el pasado viernes 5 de julio. La decisión judicial fue tomada a raíz de una presentación realizada por los médicos Roberto Ángel Lombardo y Dante Humberto Moine, gerentes del centro médico ubicado en calle Italia 100, de Paraná.Además de la declaración de quiebra, el magistrado. Asimismo, se ordenó lay su radicación ante el juzgado correspondiente, con la prohibición de iniciar nuevas acciones legales basadas en dichas causas o títulos.Los empleados no cobran desde abril, les adeudan el aguinaldo de diciembre y. “Los empleados trabajaban para las tres empresas por el mismo salario. Y desde hace veinte años vienen cobrando su salario en cuotas”, apuntó el dirigente sindical.“Hasta la semana pasada no había habido ninguna presentación. Hoy (por el lunes) tuvimos una audiencia en la Secretaría de Trabajo en la que el ICER no se presentó. El doctor Lombardo informó sobre la declaración de quiebra. Los trabajadores están reclamando a otras empresas. Vamos a proceder legalmente”, señaló.El proceso legal en torno a la quiebra del ICER marca un punto crítico para la institución y sus empleados, quienes ahora buscan resolver la situación por la vía legal para proteger sus derechos y asegurar una transición ordenada.“Los trabajadores les transmitieron a los abogados las funciones que cumplían en el Instituto, en Hemodinamia y de Cirugía Cardiovascular, que son las tres empresas que conforman el grupo económico. Hoy también un grupo de trabajadores se presentó a trabajar ya que no se dio por despedido y otros sí se dieron por despedidos”, agregó el dirigente gremial en declaraciones al programa radial Puro Cuento que reproduce Entre Ríos Ahora.Consultado si el ICER se hará cargo de las indemnizaciones, respondió: “Dijeron que no tenían para indemnizar. Hoy, a los trabajadores le están debiendo el aguinaldo de diciembre y junio; los salarios de mayo y junio. El último salario que cobraron es abril. Acá hay un fraude laboral. ICER hace más de 20 años que paga en cuota los sueldos a los trabajadores”.