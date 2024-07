Se realizó un seminario de barberos y peluqueros en Paraná

Se llevó a cabo un seminario de barberos y peluqueros de diferentes ciudades en la capital entrerriana. En ese sentido, el responsable del encuentro dialogó con“Es el segundo día de workshop que estamos desarrollando, donde más allá de un corte de pelo, demostramos que la barbería transforma vidas. Nos encontramos haciendo esto posible para que el próximo evento, los chicos de Paraná que se quieran sumar, puedan ir”, manifestó el barbero Nahuel.Con respecto a la barbería, dijo: “Cuando comencé en este rubro, me enfoqué en la barbería y eso fue lo que me ayudó a crecer como persona y profesionalmente”.En tanto, otro barbero, oriundo de la provincia de Buenos Aires, señaló: “Hay una pluralidad de estilos muy amplia, es decir, cada uno tiene su forma de ver la industria. No nos tenemos que olvidar de que cortar el cabello, el cual es un arte y lo hacemos para compartir”.“Para mí, la barbería es mi vida. Más allá de tener un salón y cortar el cabello, hacer esto es una opción para alguien que tiene ganas de progresar y trabajar mucho. Si hay alguien que no sabe qué camino elegir, la barbería es la opción correcta”, concluyó.