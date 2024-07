La Municipalidad adelantó fondos para que se levante el paro de colectivos

Usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná y las localidades del área metropolitana, estuvieron sin servicio y debieron reorganizar sus rutinas para poder cumplir con obligaciones. Esto ocurrió por el paro de actividades dispuesto por los choferes nucleados en UTA Entre Ríos, debido al no pago de la totalidad de los haberes de junio y la primera cuota del aguinaldo por parte de la firma Buses Paraná (una agrupación de las empresas ERSA y Mariano Moreno) que tienen a su cargo la prestación.Sin embargo, tras negociaciones, este viernes, la Municipalidad de Paraná realizó un “adelantamiento de fondos” para destrabar el conflicto y garantizar la circulación de colectivos. Así lo confirmó la secretaria de Movilidad de la municipalidad de Paraná, Katherina Stickel, a“De parte de la Municipalidad se otorgó un nuevo adelanto, todos están avalados por el presupuesto, ante el inicio de las vacaciones y pretendiendo garantizar el servicio a los usuarios paranaenses no queremos privarlos de ese derecho. Es por ello que, s”, expresó la secretaria.Asimismo, señaló que “habíamos intentado negociar que no se llegue a la interrupción del servicio, pero no tuvimos éxito a pesar que habíamos garantizado un aporte en el día de hoy”. Además, comentó que el Gobierno de la Provincia hizo un aporte cercano a los $158 millones., dijo Stickel y sostuvo que el aumento tarifario que rige “va de la mano con todos los aumentos que se generan en el interior del país de distintas ciudades que no cuentan con un aporte millonario de subsidios como CABA”.En cuanto al servicio de colectivos mencionó: “Nos mantenemos firmes en con el cumplimiento de los horarios y unidades. Es algo que se puede ver en la calle, los controles se realizan en manera periódica y servicios en curso”.En este sentido, Stickel, sostuvo que “La Municipal no debe subsidios, ya cumplimos con los aportes obligatorios y hasta adelantamos estas herramientas para destrabar el conflicto”.“Estamos convencidos que nuestro aporte es el BU, una gratuidad municipal, que es compensada a la empresa según el corte de boleto. En cuanto a los otros beneficios municipales los mismos son compensados por la tarifa. Como la tarifa social federal SUBE, cada corte de boleto que equivale un 45% de la tarifa plana, ese importe es compensado a las empresas”.Asimismo, expresó: “Entendemos que es una situación de dificultad y que se agudizó con la falta del fondo compensador y la eliminación de subsidios nacionales, a su vez hay distintos acuerdos salariales que se fijaron plazos para el cumplimiento de los mismos. Son aportes que la empresa viene arrastrando a los trabajadores”.