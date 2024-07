Vecinos de Paraná XX y XXI reclaman mayor seguridad por aumento de robos

La comisión vecinal de Paraná XX y XXI, que abarca también las calles López Jordán, Francia, Gobernador Crespo, Almafuerte, Jauretche, y las instituciones del IAFAS y MUPCN, reclamaron un incremento en las medidas de seguridad debido a diversos hechos delictivos en la zona.El presidente de la comisión vecinal, Joaquín Aristegui, expresó aa la mañana a trabajar, de tomar el colectivo temprano porque por ahí sigue oscuro y ya hubo episodios donde hubo arrebatos en paradas de colectivos y a una vecina la lastimaron y la arrastraron, a dos muchachos les sacaron las motos en la puerta de la casa en menos de 20 días, rallones en los autos”.Aristegui describió cómo los delincuentes se las “ingenian” para poder cometer sus robos: “Cortan las luces de las calles para poder sacar ruedas, rompen los vidrios, están haciendo desastre con los autos”. Añadió que “los vecinos tienen miedo y reclaman por seguridad. Necesitamos más presencia policial, recorrido de patrulleros. Necesitamos una respuesta porque no podemos vivir con miedo”.Además, enfatizó la vulnerabilidad de los residentes mayores:. En este sentido, la comisión vecinal presentó una nota para solicitar una reunión con los directivos de la fuerza policial para trabajar en conjunto.En cuanto a la jurisdicción, Aristegui explicó que “tenemos comisaría Nº12 y también la comisaría Nº3”. Sin embargo, mencionó que, “la respuesta policial hasta el momento es insuficiente para detener la ola de delitos”.Por su parte, Bernardo, un vecino de la zona, añadió: “Vemos que no se trabaja bien en la zona porque se hacen las denuncias y nunca hay final a todo esto. No tenemos conocimiento de que hayan atrapado a alguien”.y seguramente falta otro tipo de trabajo y es necesario que lo lleven adelante porque está muy complicada la situación”, concluyó Bernardo.