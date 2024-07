Ante inminente cierre de ICER, empleados exigen que les paguen montos adeudados

Los testimonios de los trabajadores

Trabajadores del Instituto de Cardiología de Entre Ríos (ICER) temen por el inminente cierre de la entidad de calle Italia 142 de Paraná. Cabe recordar que, en los últimos días, el lugar se encuentra cerrado, con una guardia policial y los trabajadores tienen dificultades para ingresar al lugar.Este miércoles, los empleados del ICER realizaron una protesta sobre calle Italia para visibilizar su situación y exigir respuestas, tras conocer que los trabajadores tuvieron una reunión con los gerentes quienes les habrían informado del inminente cierre por estar en situación de quiebra.Ante esta situación, Ponce señaló que “los empleados intimaron a la empresa, pero todavía no nos respondieron”. Además, sostuvo que se hicieron responsables solidarios a las otras dos empresas que funcionan en el ICER.Al momento, “los trabajadores vienen al ICER a cumplir sus funciones y los empresarios están generando una quiebra fraudulenta. Fuimos al juzgado donde hay una presentación, con foja cero, donde no hay ninguna información que respalde”.Por otro lado, precisó que, tal como informó Elonce días atrás, la puerta de ingreso del lugar se encuentra con candado y guardia policial. “Ahora, el turno que vendrá a las 14 horas no podrá ingresar ya que han cerrado el lugar”.Asimismo, señaló que “se sabe que habrá una continuidad del lugar, el espacio no cierra definitivamente. Acá funcionaban tres empresas y queremos que se les pague las inmunizaciones correspondientes a todos los trabajadores”.Durante el reclamo, las cámaras decaptaron como una cocinera, un enfermero y una mucamuca, angustiados por la situación que están viviendo, se unieron en un abrazo. Cabe destacar que los trabajadores son el “corazón” del ICER ya que realizan tareas fundamentales para el desarrollo de todas las actividades.Una de las empleadas detalló que “el jueves en una reunión se nos informó de manera verbal, no por forma escrita como corresponde, que el ICER cerraba sus puertas y presentará quiebra. El viernes dieron de alta al último paciente internado. Desde sé día solo los empleados - de áreas administrativas, mucamas y enfermería - nos seguimos haciendo presentes. No hay ningún gerente”.“En tanto, el viernes a la noche se dispuso de una guardia policial en el ingreso a quien debíamos darle nuestros datos para que nos dejen entrar”, amplió.A su turno, una de las cocineras, Vanesa, contó que “nos seguimos haciendo presentes en el lugar de trabajo ya que no hemos recibido ninguna constancia de despido, ni carta a documentos. Estamos solos, abandonados a nuestra suerte”.“Nos largan debiéndonos mucho dinero, no dan la cara y estamos a la deriva”, amplió al sostener que “en el instituto están realizando reformas, pintan y cambian los picaportes”.“Necesitamos que los dueños vengan y demuestren empatía porque los trabajadores somos los que la luchamos. Siempre manejamos todo y no es justo terminar en el calle y que nos cierren la puerta en la cara”, concluyó.