Incendio en fábrica: “No bajaremos los brazos por los trabajadores”, dijo dueño

“No bajar los brazos”

Un voraz incendio consumió uno de los sectores principales de una fábrica de colchones del Parque Industrial de Paraná. Se trató de un galpón de 550 metros y las llamas causaron importantes daños materiales. Tras lo sucedido, el dueño de "Suavepar”, Norberto De Bueno, precisó a Elonce que “16 familias dependen de nosotros y de ninguna manera bajaremos los brazos”.Sobre lo ocurrido, el dueño de la fábrica relató a Elonce que “a las 3:15 comencé a recibir los mensajes de las llamas y luego un vecino de la fábrica me llamó para avisarme que se había prendido fuego uno de los galpones donde tenemos la fabricación de la espuma”. Además, detalló que el incendio causó pérdidas totales en el sector de la fabricación de la espuma y “ahora estamos con un problema grave porque al no tener espuma carecemos de materia prima para la fabricación de colchones”.Acto seguido, señaló que, pese al gran incendio, ahora están a abocados a “resolver este problema con la mayor celeridad para no dejar de trabajar”.De Bueno rememoró que ya habían sufrido un incendio hace 13 años. “Cuando rehicimos la fábrica se determinó hacer todo por sector, para que no vuelva a pasar que, si se incendia, no llegue el fuego a todos lados y no nos podamos levantar más”.“Aquí trabajan 16 personas y dependen muchas familias, de alguna forma nos vamos a arreglar, con ayuda de amigos y seguiremos trabajando. Tal vez, en un primer momento, no lo hagamos normalmente, pero con el tiempo sí”, mencionó esperanzado De Bueno al sostener que “no podemos quedarnos”.”, sostuvo visiblemente emocionado.“Trabajar es lo que sé hacer y seguiremos haciendo esto, para salir adelante”, expresó muy apenado.