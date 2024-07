“La radio me ayudó a sanar”, reveló Fernanda Dambrine en el Día del Locutor

En el Día del Locutor en la Argentina,rescató la trayectoria de Fernanda Dambrine, conductora y productora del programa radial “Si Nos Dejan” que se emite por LT14 Radio General Urquiza de Paraná.“Ingresé a LT 14 a los 18 años y el micrófono seguirá conmigo ¡y no me lo toquen!”, sentenció la locutora con 42 años de profesión. “Siempre supe que quería ser locutora, lo sentí, fue una vocación”, sostuvo enprograma que se emite por FM 98.7 y streaming deDurante la entrevista, Dambrine repasó cómo fueron sus inicios en Santa Elena y la reveladora experiencia que vivió, por primera vez, en un estudio de radio. “Me crie en Santa Elena, donde ya sentía esa magia en las lecturas en misas y actos. En una Estudiantina, estuvo Darío Cáceres, que era operador de LT 40 La Paz, y yo hacia la locución. Él me dijo, `que voz que tenés. Estas para locutora´. Y a mis 16 años, me invitó a la radio, ad honorem”, rememoró. Y continuó: “Cuando ingresé a la sala de locutores, sentí la magia, que ese era mi lugar. Fue maravilloso y dije `¡esto quiero ser!´”.Dambrine estudió en la Facultad de Ciencias de la Información, en Paraná, pero –según destacó- ese no era su lugar. “Después me presenté en LT 40, me tomaron una prueba con Santiago Rinaldi y Raúl Galanti, en el auditorio. Comencé coordinando el programa de Ana María Álvarez y ella me indujo a leer gacetillas”, sintetizó.“A respeto del oyente, los locutores que ya no están me dijeron que uno nunca sabe quién está del otro lado y lo que está pasando, entonces, los problemas quedaban en la escalera de LT 14, porque uno está comunicando algo a alguien, y estás acompañando, porque la radio es compañía”, destacó la locutora.Y remarcó: “En estos últimos 15 años, la radio me ayudó a sanar porque me sostuvo en situaciones muy difíciles de la vida. La gente me acompañó a mi porque sin oyente no podés hacer nada, por eso lo respeto muchísimo, porque ha sido mi compañero fiel en estos 42 años”.Cada 3 de julio se celebra en la Argentina el Día del Locutor. La fecha fue elegida para conmemorar la iniciativa de un grupo de profesionales de la radiofonía que en 1943 conformó la Sociedad Argentina de Locutores.