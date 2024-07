Ayudar Hace Bien: entregaron abrigo y calzado a chicos de escuela Pérez Colman

Foto: Las celadoras docentes Alicia Girard y Nancy Buralli

Tras la campaña solidaria organizada por la asociación Ayudar Hace Bien, y por la cual se recolectó ropa de abrigo y calzado para el ropero de la escuela primaria Nº 1 "César Blas Pérez Colman", ubicada en el Complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná,registró en testimonios e imágenes cómo se concreta la entrega de abrigo y calzado a los niños de entre 6 y 15 años, para que estén adecuadamente vestidos para enfrentar las bajas temperaturas.“Seleccionamos la ropa por talle, porque se pretende que cada chico se lleve las prendas que necesite a su casa; hay niños que dicen que no necesitan, entonces, para ellos buscamos un par de guantes, una gorrita o una bufanda de las que hicieron las tejedoras con sus propias manos”, comunicó ala celadora docente Alicia Girard.De acuerdo a lo que comentó, las celadoras docentes están “felices del trabajo que hoy reconforta a todos”. “Agradecemos que la mayoría de la ropa que se donó está impecable, incluso hay ropa nueva. Hoy, el invierno para ellos no será tan duro porque cada uno, por nuestra labor, se llevará una prenda a su casa para abrigarse”, ponderó.Por su parte, celadora docente Nancy Buralli agradeció a Elonce por la campaña solidaria, por la ayuda brindada y a toda la gente que donó. “Clasificamos, agrupamos por talle y se selecciona lo que está en condiciones, porque lo que no se manda para lavar y arreglar. Después, pasamos por los grados a entregar esa ropa para que cada chico se lleve una prenda”, explicó.“En estas semanas en las que hizo frío, los niños se llevaron muchas prendas de lana, camperas y calzado; a los chicos que bañamos, los vestimos con una muda de ropa nueva, gracias a las donaciones que recibimos en condiciones, y se van con el abrigo que necesitan para estos días tan fríos”, repasó la celadora al mostrarse “agradecida y contenta con las donaciones recibidas”.“Para nosotras, la alegría más grande es ver la cara de los chicos cuando reciben una prenda porque están felices y es muy satisfactorio poder brindarles lo que necesitan. Nos emociona ver que al día siguiente regresan con esos abrigos que les dimos”, sumó la celadora.“En el grupo de celadoras, el lema es `la unión hace la fuerza´ porque todos unidos -la comunidad educativa y Elonce- hicimos algo necesario para que los chicos puedan aprender en condiciones dignas: juntar mucha ropa para que los niños estén abrigados y los vemos contentos y felices”, completó Girard. De hecho, Buralli sumó: “También es notable que bajó ausencia porque, en estos días de frío, advertimos que la asistencia es casi perfecta. Es, además, una satisfacción para esos padres que, gracias a un abrigo, pueden enviar a sus hijos a la escuela”.Se recordará que desde la la organización la asociación Ayudar Hace Bien, Claudia Luero destacó que el 7 de junio se juntaron unas 150 bolsas con ropa y calzado. “El objetivo se ha cumplido. Gracias Paraná, a los vecinos, a las organizaciones, vecinales y emprendedores”, expresó con gran alegría.