Ayudar hace Bien: se juntaron 150 bolsas con ropa para la escuela Pérez Colman

Con gran éxito finalizó este viernes la campaña solidaria organizada por la asociación Ayudar Hace Bien, y por la cual se recolectó ropa de abrigo y calzado para el ropero de la escuela primaria Nº 1 "César Blas Pérez Colman", ubicada en el Complejo Escuela Hogar Eva Perón de la ciudad de Paraná. Esta iniciativa, se concretó con el objetivo de asegurar que los niños de entre 6 y 15 años estén adecuadamente vestidos para enfrentar las bajas temperaturas.En igual sentido, se manifestaron desde el Complejo y los maestros de la Pérez Colman, que pusieron todo su esfuerzo para que los alumnos tengan un abrigo y no pasen frío.“Agradecemos a toda la población la empatía, el hecho de acompañarnos, los gurises de la escuela les agradecemos de todo corazón”, señaló una maestra y otra acotó: “Estamos muy emocionados porque teníamos muchas expectativas y fueron superadas; gracias porque ayudar hace bien”.“Agradecemos la buena predisposición de Canal Once para todo lo que acontece en el complejo, siempre están”, expresaron desde la coordinación de la escuela Hogar y destacaron la labor “tan maternal” que realiza los docentes y directivos de la Pérez Colman. “Sólo los que estamos en el Complejo sabemos la dedicación que ellos tienen. Gracias, gracias”.Por su parte la vicedirectora de la escuela Nº1 dijo que “ha sido un día realmente movilizador. Se comprometió todo el personal docente y esto es el inicio, porque de acá en más, se guarda y el lunes empieza el trabajo de seleccionar, de acondicionar y dar. Todos nuestros estudiantes van a tener parte porque hay muchas donaciones y no tengo palabras para agradecer a todos los vecinos de Paraná”.La jornada solidaria finalizó con la presentación del ballet “Cuna del Pescador” y luego los alumnos del establecimiento educativo tuvieron su merienda para cerrar un día de muchas emociones y agradecimientos.