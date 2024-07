Se recupera la joven madre accidentada en Oro Verde: apareció un testigo

Apareció un testigo

Foto: La moto en la que se trasladaba la joven madre accidentada en Oro Verde.-

. Se trata de, quien está despertando del coma y se recupera lentamente. Según supodel siniestro y éste explicó cuáles fueron las circunstancias del choque.Se recordará que Milagros Molinas protagonizó un accidente con su moto Motomel 150cc el lunes 17 de junio por la tarde cuando transitaba por la ruta que conecta Paraná con Oro Verde. Tras el siniestro, la mujer fue hospitalizada en estado de coma y los médicos debieron amputarle una pierna.porque, si bien su recuperación es lenta, va bien”, comunicó asu mamá, Luisa Burgart.Molinas sufrió quebraduras en su pelvis y en la pierna izquierda, a la altura del fémur; mientras que. “Ella está muy tranquila y todavía no sabe lo que le pasó; abre los ojos y nos mira, pero aún no tiene idea de dónde está”, contó su madre.“Para recuperarse, tienen que operarle la pierna para colocarle los clavos que necesita; yporque ya fue a quirófano dos veces durante la semana pasada y es una buena señal porque ya no levantó fiebre”, repasó la mujer.Tras el accidente, la familia de Milagros había solicitado testigos del accidente a los fines de establecer formas y circunstancias del siniestro, registrado a la altura de la gomería ubicada en el ingreso de Oro Verde.; nos buscó y nos encontró en el hospital después de la nota de. Esta persona fue quien socorrió a mi hija tras el accidente y según lo que él vio,, reveló Burgart. La madre de la joven madre accidentada destacó que, de acuerdo al testigo, su hija “no iba a alta velocidad, quizás no llegaba ni a 60km/h”., especificó.