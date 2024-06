Madre de joven con adicciones pide perdón a vecinos por robos en el barrio

En la noche del jueves, efectivos de la Comisaría 12 de Paraná lograron detener a un joven de 18 años, con domicilio en Barrio Paraná XX, que había cometido varios ilícitos días antes.Un joven de 18 años cometió robó un reflector en Barrio Paraná XX, de la capital entrerriana. La madre al enterarse de lo ocurrido entregó a su hijo a la Policía y contó a Elonce que lucha para que el joven “supere el problema de adicción que atraviesa”.Cabe destacar que el adolescente trepó las rejas del frente de una rotisería, sustrajo un reflector y dañó un cartel luminoso. Al respecto, la madre contó a Elonce que “mi hijo me confesó que había robado y me dijo. Fue un momento duro, porque él sufre problemas de adicciones”.En este sentido, la mujer muy apenada por lo ocurrido señaló que juntos se presentaron “por voluntad propia de él y mía, en la Comisaría 12. Tras quedarse detenido, a las horas lo largaron”.La mujer sostuvo que es muy compleja la situación que atraviesa su hijo: “Es una realidad muy difícil, constantemente lo estoy hablando, trato de ayudarlo, pero no es fácil. Él quiere salir adelante y trabajar, pero como tiene problemas de adicciones nadie le da una oportunidad”.Poe otro lado, la mujer se mostró muy angustiada por los diversos hechos que cometió su hijo en el barrio. “Mis vecinos saben que a mi estas situaciones no me gustan y me apena, me pone muy triste lo que él les hizo”, dijo al pedir disculpas por los robos.Finalmente, señaló que quiere que su hijo concurra a un centro de rehabilitación: “Deseo que sea buena persona, cambie de ambiente y amistades”, dijo al cerrar que “le pido disculpas a todas las personas a las que él les hizo algo. Tengo el coraje para que el salga adelante”.