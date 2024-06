Camioneta se fue por la barranca del Parque Urquiza y chocó contra un árbol

Una camioneta sin conductor, terminó su descontrolada marcha por una de las barrancas del Parque Urquiza de Paraná, contra un árbol del paseo público de la capital entrerriana.Un hombre dejó su Ford Ranger, estacionada en una curva de calle Gregoria Matorras de San Martín y se retiró del lugar. Aparentemente, el conductor, olvidó dejar colocado el freno de mano, por lo que, en un momento, la camioneta comenzó a moverse yLa camioneta Ford, finalmente, quedó trabada en el irregular terreno, a metros de Avenida Laurencena, en la zona de la Escuela de Aerobismo. Al dialogar cony explicó que según su opinión, “se saltó el cambio”, porque afirmó que la dejó “en cambio, pero sin freno de mano”.“Yo estaba en el Centro Provincial de Convenciones y cuando llegué, encontré la camioneta así. Me llamaron y me dijeron que había unTulisi, Presidente en Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes.Por otra parte, el hombre que se encontraba en un evento que se realizaba en el CPC, se mostró desconforme con el servicio brindado por la aseguradora del vehículo. “Hace más de dos horas que estoy intentando comunicarme, para que vengan a retirar la camioneta, pero no atienden”,“La camionetay el vehículo se vino. Afortunadamente, fue una desgracia con suerte”, reflexionó Marcelo que participaba del encuentro de Telecomunicaciones que se lleva a cabo en el CPC.y nadie salió lesionado”, advirtió Marcelo al dialogar con Elonce y agregó que “el árbol que la sostiene es bastante viejo y esperemos que no ceda”, sostuvo el conductor de la camioneta.Minutos después de la charla del conductor conde la zona donde había quedado tras el accidente.“Tratamos de traccionar con otra camioneta al vehículo para poder retirarlo del lugar y dos bomberos se subieron al mismo para hacer contrapeso y que no se tumbe en la maniobra”, contó a Elonce Lucas García.Por su parte, el propietario de la camioneta, destacó el trabajo de los bomberos voluntarios.y agregó: “les agradezco mucho. Emociona verlos cómo trabajan y muchas veces, no tienen el reconocimiento que se merecen”, concluyó.