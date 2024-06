Advierten sobre posible cierre del Departamento de Referencia para Adolescencias

Trabajadores del Consejo Provincial de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Copnaf) recibieron recientemente la noticia del cierre de la División de Abordaje Individual y de algunos programas del Departamento de Referencia para las Adolescencias.En ese sentido,dialogó con Mariana Luján, secretaria administrativa de ATE Entre Ríos. “Se está desarrollando una reunión que tiene que ver con la paritaria sectorial de Copnaf, donde se ha dispuesto hacer las mesas técnicas. Allí, tratamos de realizar la idea que se tiene con respecto al pago de francos compensatorios que se les adeuda desde hace mucho tiempo a los trabajadores”.“También una definición que tomó el Copnaf de no otorgar las licencias que se tienen de años anteriores, porque aducen que ha caducado el tiempo, pero no hay una norma legal que lo haya resuelto en su momento. Se nos convocó para trabajar en pos de los compañeros que fueron vulnerados sus derechos, entonces nos parece importante la reunión y esperamos respuestas que satisfagan, porque la idea es seguir avanzando y no retroceder en derechos que tenemos ganados”, añadió.A su vez, Federico Ariza, delegado de ATE Entre Ríos y trabajador de Copnaf, quien expresó: “La idea era recuperar lo que nos transmitieron desde presidencia y la coordinación de Paraná, que era dialogar en cómo se avanzaba ante el posible cierre de un dispositivo en el que trabajamos con un grupo de compañeros, donde abordamos situaciones de adolescentes no punibles que, por su edad, no pueden ser sancionados judicialmente. Creemos que ese lugar cumple una función muy importante de contención, apoyo, acompañamiento, reorganización de la vida cotidiana y subjetiva de los adolescentes. Nuestra intención es tratar de defender ese espacio para que continúe funcionando”.