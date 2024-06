Imágenes de Bajada Grande, el primer asentamiento de Paraná

Bajada Grande está ubicada en la margen izquierda del río Paraná, en donde se estableció el primer poblado en territorio entrerriano. Debido a la falta de fundación, el poblado creció en forma desordenada (Siglos XVI y XVII) y comenzaron a llamar a este lugar Bajada del Paraná o Baxada de la Otra Banda del Paraná.Actualmente el predio del ex Puerto de Bajada Grande es utilizado como un espacio de recreación; cuenta con parrillas, dos miradores con su grupo sanitario, juegos infantiles, zona de pesca, entre otros.En el marco de los 211 años de Paraná,realizó una recorrida por el primer asentamiento de la ciudad y habló con algunos pescadores que eligieron esta zona de la capital entrerriana para disfrutar del aire libre.Al respecto, un pescador aseguró: “Vinimos a disfrutar Bajada Grande para relajarnos un poco. A veces, venimos a pescar un rato. Estuve un tiempo en Córdoba, pero volví a Paraná. La ciudad tiene linda vista y lugares. Me gusta pasear por la peatonal San Martín con la familia”.En tanto, otro pescador comentó: “Por ahora, saqué una mojarrita, pero mucho no sale. El río está bastante normal, donde vengo para distraerme y despejarme. Disfruto bastante Bajada Grande y el Parque Gazzano, donde me gusta la tranquilidad que da el agua. Utilizará más los espacios verdes y deportivos que tiene Paraná”.