Con una marcha, pidieron “justicia” por Brenda y “perpetua” para su asesino

El femicidio



La Multisectorial de Mujeres Entrerrianas realizó en la tarde de este lunes una marcha, desde la Plaza 1° de Mayo hasta los Tribunales para exigir justicia por Brenda Alvarenga , la joven que fue asesinada por su expareja, Alan Domínguez, el pasado 7 de junio en la ciudad de Paraná.“Estamos exigiendo justicia por Brenda y también por Susana, los dos femicidios que ocurrieron en nuestra ciudad, y entendemos que es necesario avanzar en políticas integrales para prevenir y erradicar la violencia de género”, dijo en diálogo con, Nadia Burgos, del Movimiento Socialista de los Trabajadores.En este sentido, afirmó que “no podemos seguir soportando situaciones como la de Brenda que había hecho una denuncia, que tenía una medida restrictiva y su femicida no solamente ingresó de manera ilegal a su casa, sino que además la mató, entonces dónde está la protección hacia las víctimas que denuncian, tienen medidas y que la justicia no llega o el Estado llega tarde”.“Pedimos la perpetua para el femicida y para que de una vez y por todas entiendan que la violencia es un problema integral y que es necesario que se tomen medidas para que el Ni un Menos se haga una realidad”, cerró Burgos.Por su parte, Analía Vargas, amiga de la infancia de Brenda, dio cuenta que “todos los vecinos y amigos la queríamos mucho y nos dolió muchísimo esta partida tan de repente”.“Pedimos justicia y perpetua”, dijo y señaló que Brenda, “era una persona que siempre ayudada al prójimo, alegre y hoy, lamentablemente tenemos que salir a ser su voz”.Brenda tenía 33 años y el pasado 7 de junio estaba en su casa del barrio Paraná XVI cuando su ex pareja, Alan Domínguez, que tenía una medida de restricción, ingresó al departamento y la estranguló.Sobre Domínguez, pesaba una denuncia radicada por Brenda en la Unidad Fiscal de Violencia de Género de Paraná y por ello tenía medidas de restricción impuestas, no podía acercarse a la joven. Sin embargo, ese día, ingresó a la casa por una ventana y tras una discusión, la mató. Un nene de 10 años que estaba al cuidado de Brenda, fue testigo de lo ocurrido.