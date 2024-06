Con fogata y bailes, se celebrará Sant Joan en el Balneario municipal

¿Qué se puede aprender o hacer en el Casal de Catalunya?

Mercedes Porqueres, integrante del Casal de Catalunya, precisó ainformación del hecho: “Es de todos los países catalanes, que se prende una llama votiva en la zona de los Pirineos y allí suben voluntarios a la cima de la montaña más alta. Desde allí, bajan con las antorchas y se va multiplicando ese fuego porque se encienden todas las fogatas de todos los pueblos y en Paraná también”. Acerca de la elección del fuego, justificó porque “es purificador, la idea es iluminar la noche para ayudar al sol que comienza al otro día. Es ancestral y son fiestas que vienen de mucho antes de que estaba Sant Joan, pero es familiar y muy linda. Acá nosotros hace 24 años la hacemos”.Luciana Zapata, en cambio, explicó qué otros festejos se hacen en este día:. Cada pueblo busca la forma de celebrar, pero todo el mundo sale a la calle. Es una fiesta muy importante. Acá vamos a arrancar con una sardana, venimos de armar y quemar un muñeco y vamos a bailar un poco”.“Hay muchos catalanes en Paraná porque Juan Garrigó fue uno de los primeros alcaldes. Como estamos en Paraná y en Argentina, vamos a bailar Sardana. También tenemos a Alexis y Laura, que van a bailar un tango. Es una fiesta de integración la que proponemos e invitamos a todos. Es libre y gratuito. El que quiere venir a colaborar a armar el muñeco, a poner sus manos, ideas y celebrar la fogata”, añadió. El momento del encendido de la fogata se realizará entre las 18:00 y las 18:15.Acerca de la actividad mencionada, Mercedes expresó que “hay gente que viene con un papelito con un deseo o con algo que no quiere ver más. También se ponen cosas al fuego. Papeles, trapos que ya no van y en esta ocasión los chicos del taller infantil van sugiriendo que muñeco quieren. Este año los niños diseñaron un monstruo que se come la alegría y hay que quemarlo”.“Nosotros seguimos con las clases de catalán. El que quiera aprender, este año estamos en calle Urquiza 1225, casi esquina Santa Fe. También tenemos un taller infantil que son los viernes cada 15 días y un taller de danza catalana, donde no es necesario saber bailar, quincenal y sábado por medio. Hay taller de bolillos para tejer, que también es quincenal los viernes y ahora programamos un taller de preservación de papel”, precisaron.