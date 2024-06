Amplían zona, suman drones y paramotor a búsqueda de Enrique Fabiani

Continúa la búsqueda contrarreloj de Enrique Fabiani, de 74 años de edad, quien el 4 de junio, salió a cazar en un campo en la zona norte del departamento Villaguay, más precisamente, en la estancia “Don Antonio”, ubicada en la Ruta 127, altura del kilómetro 104, en el Departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz.Este miércoles,dialogó con el jefe Departamental de Villaguay, Luis Ignacio Pereyra, quien brindó detalles sobre cómo avanza la búsqueda. “Desde el martes se amplió la zona de rastrillajes hacia el lado de María Grande Segunda a unos 20 kilómetros donde fue visto por última vez Don Enrique”, señaló.Destacó que "se recorren diversos campos, toda zona de monte, y al dialogar con algunas familias de la zona, todos coincidieron en que no han visto nada”. Otro dato importante que agregó es que “en la zona se encontraron huellas, pero no se puede determinar si se trataría de la persona que estamos buscando”.“Seguimos rastillando por todos los lugares donde podría estar. Al momento lo buscan por vía terrestre una gran cantidad de efectivos caminando, con vehículos y perros de RH. Además, sumaron drones, y un paramotor (tipo parapente) para que desde el aire se abarque una más zona más amplia.Al ser consultado sobre el paramotor, informó que “está a cargo de un personal civil especializado que viajaron desde Chajarí que se dedica a la búsqueda y rescate de personas. El paramotor es similar a un parapente y tiene la posibilidad de sobrevolar a diversas alturas”.Por otro lado, Pereyra precisó que continuarán en la zona hasta tener novedades y no descartan seguir ampliando la búsqueda hacia otros puntos cercanos.Elonce accedió a las imágenes áreas de la zona donde se lo busca a Fabiani. Se trata de una zona de bañados, donde en los extensos campos hay sectores de monte y paja. Además, se ve un arroyo y un camino vecinal.