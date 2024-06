Video: motociclista recorrió dos kilómetros en contramano por Avenida Ramírez

Un imprudente motociclista concretó, este fin de semana, un irresponsable recorrido a bordo de su rodado por, zigzaguea entre los autos y esquiva otros vehículos, pero en contramano., pero por el carril de la Avenida Ramírez, que tiene sentido Sur-Norte. En tanto, el automovilista que lo filmó regresaba a su casa en la zona sur y grababa al infractor en su recorrido.En las imágenes a las que accedió, para luego pasar, en rojo, el semáforo de Provincias Unidas; y luego, acelerar a gran velocidad en el tramo de la avenida que va hasta la intersección de calle O´higgins, donde, nuevamente pasa el semáforo en rojo.“Antes de comenzar a grabar venía por la contramano de la avenida, pero por el medio de la calle”, remarcó el hombre que grabó el video del imprudente motociclista.El video finaliza cuando el motociclista casi llega en contramano por avenida Ramírez hasta calle Miguel David.y agregó que “pensé que, en algún momento, iba a meterse en alguna calle, pero no. El motociclista siguió como si nada”, remarcó.“Es tremendo, se le podría haber cruzado un chico, un perro, alguien que sale a cruzar la calle o incluso,“Uno no lo puede denunciar porque no sé quién es y no alcanzaba a ver la patente, pero