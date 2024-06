Cuál es la empresa que se haría cargo de la concesión de la Terminal de Paraná

Foto: Acto de apertura de sobre en la Casa de la Costa.-

Foto: Un solo oferente se presentó a licitación pública.-

Repercusiones

Un solo oferente se presentó a licitación pública que lanzó la Municipalidad de Paraná para la concesión del servicio de administración general y explotación comercial de la Terminal de ómnibus “Supremo Entrerriano” de la capital entrerriana. Se trata de la firma, pudo saberAl respecto, el secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa, explicó aque se procedió a la recepción de los sobres por parte del escribano municipal, durante un acto que se desarrolló este martes en la Casa de la Costa.“Se presentó una oferta, la que está en el trámite de procesamiento de datos y documental”, informó al explicar que las áreas municipales correspondientes evaluarán cuál es la conveniencia o no de adjudicar la concesión al oferente que se presentó., aclaró Testa.Para otorgar la concesión a la empresa vinculada a Flechabus, Testa aclaró que, primero, debe revisarse la documental presentada y determinar que la propuesta de obras se condigan con lo que se pide en el pliego licitatorio., pero lo relevante -según explicó Testa- “son las obras que deben realizarse en la Terminal para refuncionalizarla, modernizarla y mantener el estado de seguridad, construcción e ingreso de los colectivos”.“En el pliego licitatorio se enumeraron una serie de obras que, para realizarlas, las empresas que se presentaran tenían la opción de pedir un plazo de gracia para comenzar a pagar el canon”, aclaró al respecto.En relación a los, el funcionario municipal especificó que éstos “tienen contrato de alquiler con el antiguo concesionario, el que se fue prorrogando hasta el fin de la concesión”.“Y en caso de adjudicarse al nuevo concesionario, será éste quién lo evaluará, porque los locales comerciales ingresan en la concesión por lo que recaudará el nuevo concesionario en pos del pago del canon y otras cuestiones vinculadas a porcentajes que van a la Municipalidad, en virtud del negocio que es la Terminal”, detalló Testa.Durante el acto de apertura de sobres por la licitación, también estuvo presente Armando Sánchez, del espacio político Políticas para la República, quien en campaña había presentado una propuesta para crear una “Estación Multimodalidad de Transporte” en la Estación de Ferrocarril , con el objetivo de trasladar allí la terminal de colectivos.“Lamentablemente, pareciera que esto fue improvisado porque se vencieron los plazos, se lanzó la licitación y se presentó un solo oferente”, disparó Sánchez. Y continuó: “Cuando estudiamos los pliegos, vimos que la obra durará tres años y nos parece demasiado tiempo para un lavado de cara de la Terminal; pero no quedó claro si la Terminal se cerrará durante este plazo porque una parte del pliego dice que, una vez terminadas las obras, la empresa tiene que hacer la habilitación comercial”, expuso y demandó las explicaciones del caso a las autoridades municipales.Sánchez también manifestó su rechazo a que la concesión sea por el plazo de 15 años, con posibilidad de renovación a cinco años más. “Es decir que el plan de esta gestión es tener la misma Terminal por 20 años más, siendo que ese lugar ya está agotadísimo, desde que se inauguró en el ´95, siendo que no era el mejor para la ciudad”, cuestionó.Y agregó: “El pliego original refería una obra de 1.500 millones de pesos y la propuesta que presentó la empresa habla de 400 millones de pesos, con lo cual, se estima que es un monto que alcanzará para mantenimiento y la construcción de algunas rampas, pero no más que eso; quizás ni alcance para cambiar los televisores”. “Necesitamos una Terminal acorde a una capital de provincia”, cerró el dirigente de Políticas para la República.Por su parte, Alberto Russian, uno de los comerciantes que hace 30 años alquila su local en la Terminal, se mostró a la expectativa de poder negociar con el nuevo concesionario. “El alquiler de los locales fue extendido por 60 días”, comentó al repasar que desde el ´95 se desempeña en la Terminal. “Pasamos todas las crisis, la de 2001 y la pandemia, pero todavía seguimos luchando; mi hijo me acompaña”, valoró al dar cuenta de “todas las intenciones de seguir” en el rubro. “Hay mucho para invertir en la Terminal porque se cayó mucho el mantenimiento”, acotó.