Paseo Matero, una visita obligada por la Costanera de Paraná

En primer lugar, un hombre comentó qué vende a la gente en su puesto: “Son fragancias energéticas, que adentro tienen gemas naturales”. Sobre su función, explicó: “Para antes de dormir, en las almohadas y sábanas se pone. También lo usan para la ropa”.“Comenzamos desde enero cuando se hizo de 20 a 24 y después se hizo desde marzo con el Paseo Matero. Ahora estamos todos los sábados y domingo, donde presentamos todas las cosas que tenemos”, indicó sobre su presencia. Además, recalcó que mañana no estarán, a pesar de ser feriado, aunque garantizó: “”.cerró.Una mujer que atiende un stand de impresiones 3D destacó su venta hacia los más pequeños y detalles de su trabajo: “Siempre les doy una bolsita para que no se les pierda, pero siempre se van con el producto en la mano. Somos productores y nos dedicamos a la fabricación de productos plásticos. Desde juguetes hasta llaveros e incluso productos personalizados y contamos con un diseñador gráfico para aquellos que necesitan más elaboración”.Entre las compras, afirmó qué es lo que se han llevado en su puesto: “El mate de Gokú desapareció como así también el mate de Boca y de River, que es lo que más se llevan”.“Vine con mi papá, mi mamá y mi hermano. Disfrutamos mucho. Comimos unos batidos y mi mamá unas papas fritas”, exclamó un niño.“Ahora la gente cree más en las energías así que siempre busca algo para sahumar, para limpiar las energías en la casa. Siempre es bienvenido. Los cuarzos salen, pero no tanto en mi stand. Los que más salen son los sahumerios, los portasahumerios, bombas de carbón y todo lo que sea para sahumar y sacar las energías negativas”, señaló una mujer sobre su emprendimiento.