Recorrido histórico: "En la cúpula del HCD está plasmada la historia de Paraná"

Se realizó un nuevo “Desayuno Histórico” este sábado en Paraná. Es organizado por Café Brusselas y propone ver a la ciudad con ojos de turista, descubriendo su belleza, cultura e historia.El Arquitecto Fernando Ponce, dijo aque “nos sumamos al Mes de la Ciudad con la obra de Santos Domínguez y Benguria. Es un vasco que llegó a Paraná y fue un constructor de la ciudad. Su gran legado fue su obra pública, su arquitectura, la Sociedad Española, el Palacio Municipal, el Puente de los Suspiros, la plaza 1º de Mayo. Fue un hombre público, fue intendente, concejal, ocupó muchísimos cargos. En la cúpula del HCD está plasmada la historia de la ciudad, los personajes que cuentan la historia de Paraná”.“Tenemos en la imagen a Humberto Varisco y Juan Carlos Esparza, Urquiza, Gloria Montoya, Juan L. Ortiz, Linares Cardozo, Hernandarias, Francisco Bertozzi, el yaguareté, el Parque, el Puerto, los soldados de Urquiza, Ramírez, Gregoria Pérez, los negros de la Iglesia San Miguel. Entre otros”, dijo.Paraná “es la ciudad paisaje. Es una ciudad hermosa, me siento orgulloso de ser paranaense. Ese orgullo que siento lo intento transmitir. Que la gente se sienta turistas en nuestra propia ciudad”.Una mujer indicó que “estoy orgullosa de ver esto, me encanta. Me llama la atención de entrada no más, el estilo, la forma y el estado en que está. Paraná es un lujo”.