Fin de semana XXL: todo lo que hay que revisar en el auto para salir a la ruta

Recomendaciones para los conductores

Infracciones comunes

Precaución en la ruta

El próximo fin de semana largo trae consigo el Día del Padre, lo que incrementará notablemente el tránsito en las rutas de Entre Ríos. En este sentido, el comisario Adham Favoti, del puesto caminero de la Policía de Entre Ríos del Túnel Subfluvial, brindó recomendaciones a la hora de salir a la ruta.Favoti explicó que: “Se espera que se incremente el tránsito porque, aparte del fin de semana largo, se agrega el Día del Padre y eso hará que haya un poco más de tránsito habitual en nuestras rutas entrerrianas”. Habitualmente, entre 9.000 y 10.000 vehículos transitan diariamente entre Santa Fe y Entre Ríos, número que se espera aumentar significativamente.El comisario ofreció varias recomendaciones para aquellos que saldrán a la ruta durante este fin de semana largo.. Además, enfatizó la importancia de revisar la seguridad del vehículo: “Controlar el vehículo, encender las luces, colocar el cinturón de seguridad, que en el vehículo no vayan más personas de lo que corresponde.Favoti señaló algunas de las infracciones más comunes que encuentran en los controles. “En este último tiempo se está dando que la gentey al llegar al control, nos encontramos con la licencia vencida, la gente se olvida y no toma el recaudo de controlar la documentación”. También mencionó que “otra de las cosas que se da, es que, no se colocan el cinturón”.Para finalizar, el comisario hizo un llamado a la precaución y al respeto de las normas viales. “Se le pide a la gente que tenga precaución. Que los conductores respeten la velocidad y las señalizaciones, que salgan con tiempo.