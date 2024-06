Advierten el cierre del ICER de Paraná: 50 empleados perderían su fuente laboral

Trabajadores del Instituto de Cardiología de Entre Ríos (ICER) reclamaron por el inminente cierre de la entidad de calle Italia 142 de Paraná.



“Acompañamos a los trabajadores luego de que les anunciaran el inminente cierre del Instituto, a lo que se suma que les dijeron que no había dinero para pagarles la indemnización y aun les adeudan el aguinaldo correspondiente a diciembre de 2023, el 15% de aumento de abril y el mes completo de mayo”, comunicó a Elonce el secretario gremial de ATSA, German Martínez.



Según explicó, “en varias audiencias con un grupo económico, porque en la sede funcionan tres empresas, habían prometido continuar con las actividades, pero a la semana nos encontramos con el desalojo de la parte de cirugía”.



“En asambleas con los trabajadores, uno de los directivos les comunico que, económicamente, no están en condiciones de afrontar indemnizaciones y que, si no recibían ayuda de otras entidades, no iban a poder continuar”, reveló el representante sindical.



