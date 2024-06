Mujeres y disidencias realizaron olla popular en el Hospital Escuela

En el Hospital Escuela de Salud Mental se llevó a cabo un almuerzo comunitario de mujeres y disidencias.Paula Cratie, dijo aque “es un día muy importante porque desde diferentes organizaciones estuvimos concretando este encuentro. Es un espacio de cocina y almuerzo. Junio es un mes que para el colectivo de la diversidad sexual y las mujeres representa un mes de muchas efemérides. Las luchas no pueden ser por carriles separados, sino en forma conjunta para reunir la fuerza que necesitamos. Sumamos a compañeras jubiladas, Red Puentes que aborda los consumos problemáticos, se sumaron compañeros de Boina de Vasco, compañeros de la residencia de Salud Mental”.“Es poner sobre la mesa lo que desde los transfeminismos venimos señalando, y es que los crímenes de odio se perpetúan por discursos que tienen que ver con la violencia. En este contexto nacional, provincial y local seguir visibilizando las violencias que atraviesan las vidas de tantas personas. También la pobreza estructural y las nuevas situaciones que están dejando cada vez más por fuera a muchos colectivos respecto a acceder a un plato de comida, a vivienda y salud mental con perspectiva de género”, indicó.Comentó que “hoy pensamos en la olla popular porque estamos en un contexto de emergencia alimentaria. Queremos seguir pensando qué otras formas de organización podemos promover para que nos dejen de matar. Esta semana en Paraná hubo dos femicidios”.Susy Gavini, por su parte, remarcó que “hace muchos años trabajamos con la perspectiva de Derechos Humanos, de Género, de incluir a todos los colectivos dentro de esta diversidad. No puedo dejar de mencionar la Ley Bases, que se aprobó ayer, y que fue una de las cuestiones que nos moviliza y motiva a pensar en qué va a pasar con un montón de derechos adquiridos”.“Lo mismo ocurre con la Ley de Salud Mental que ahora está queriendo ser rediscutida. No puede ser rediscutido algo que ya está aprobado. No se puede volver sobre lo ya realizado. Otra de las cosas que nos preocupa es el hambre que hay en nuestra población. Hay que ver cómo nos afecta en no poder llevar un plato de comida a nuestros hijos. En un país que dice ser rico, digo que no es un país rico, sino que hay una riqueza que está en manos de algunos”, dijo.Indicó que “pedimos una política de diversidad y género que sea factible poner en funcionamiento y que nos incluya a todos”.Daniela Barreto, por su parte, informó que “hicimos una olla popular porque como la salud es política, entendemos que en este momento somos las mujeres las que estamos sosteniendo la crisis, las que se preocupan, las que están frente de la olla, las que salen a laburar para sostener la familia. Muchos derechos de las mujeres están siendo arrasados, las infancias necesitan que alguien los cuide por muchos años y hay que reconocerlo como un trabajo”.“Hoy también luchamos por la alimentación, para que coman las infancias y nuestras compañeras que se están quedando sin trabajo, están siendo vulneradas. Se están desarmando comedores y merenderos que son sostenidos por las compañeras. Es un momento de lucha”, finalizó.