“Damos desde el corazón”: Plim Plim hizo su aporte a la jornada solidaria

Paraná Colaboradoras tejieron gorros y cuellitos para el ropero de escuela Pérez Colman

El payaso "Plim Plim" es un símbolo de la jornada solidaria Once por Todos. En esta oportunidad, se acercó hasta la Escuela Blas Pérez Colman para dar su granito de arena.Lo hizo en el marco de la campaña solidaria que lleva adelante la Asociación Ayudar Hace Bien, con el objetivo de recolectar ropa de abrigo y calzado para el ropero escolar de la escuela primaria "César Blas Pérez Colman ", ubicada en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. Esta iniciativa, busca asegurar que los niños de entre 6 y 15 años estén adecuadamente vestidos para enfrentar las bajas temperaturas.Desde la segunda edición de Once por Todos, el payaso paranaense solidario colabora con la jornada y se plantea nuevos objetivos para cada año. Este año, la solidaridad impregnó su corazón en pos de los niños de la Escuela Cesar Blas Pérez Colman.En esta oportunidad, donó pares de medias nuevos para niños y niñas. “Desde el corazón traigo lo que puedo, en este caso son 36 pares”, dijo.Su nombre es Juan Ramón Conde, pero todos lo conocen como el payaso Plim-Plim. Nació en San Agustín, un barrio que en aquel momento, cuando él salía en las comparsas disfrazado de payaso, era muy humilde, no había luz ni agua. "A partir de ahí, que uno sabe lo que es la necesidad, me nació esto de ayudar. Después de trabajar tantos años, por más que tenga cosas, siento que puedo hacer algo por los demás, porque sé lo que es la necesidad", contó a Elonce.La tarea de Plim-Plim consiste en la de repartir volantes para distintos comerciantes. Todos lo hemos visto en la Peatonal San Martín o en la Costanera de la ciudad, bajo el sol y el calor. Los paranaenses colaboraban con dinero y el payaso los invierte en pañales. Elonce.com.