Resistencia Alimentaria: abren formulario para compra colectiva a bajos precios

Resistencia Alimentaria, una red comunitaria,Pablo Baso, bioquímico e integrante de la red, explicó a: “Venimos trabajando hace unos meses, no hacemos ventas, lo que tratamos de hacer es compras. Un grupo de nosotros, todos militantes políticos,El proceso de compra se realiza a través de la página web resistenciaalimentaria.com, específicamente en la sección de. Baso detalló: “Ahí hay un formulario que hay que llenar con los productos que cada uno quiere comprar. Luego nosotros nos encargamos de personalizar esa compra y se las va a indicar a los compradores donde tiene que hacer el pago y donde tiene que retirar los alimentos”.La red ha trabaja con productos de la canasta básica, como yerba, arroz, harina, fideos, dulce de leche, miel, entre otros. Además, se han incorporado combos de carne, lo que representa un gran esfuerzo logístico.Por otro lado, explicó el origen de la iniciativa: “Surge a principio de este año, ya que luego del cambio de gobierno hay una tendencia a confiar en el mercado para que fije precios a través de la competencia, esto no es así y nuestros sueldos no alcanzaban para cubrir la canasta básica alimentaria”.En este contexto, la red se organizó para comprar en conjunto y así obtener precios más bajos. Baso destacó los buenos contactos con proveedores y productores que han permitido establecer una red sólida y efectiva.