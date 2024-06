La Escuela de Canotaje vende empanadas para recaudar fondos y costear diversas actividades que realizan durante el año.Víctor, contó aque “está hermoso el río, tenemos una bajante que viene pronunciada, está especial para salir, sobre todo con este día de calorcito. El río está tranquilo, espejado, muy lindo para remar. Se puede bajar en las islas, no hay mosquitos, pero aconsejamos igual ponerse repelente”.Pablo, en tanto, dijo que “estamos venciendo empanadas dulces, saladas y de pescado. Hacemos pedidos hasta el jueves 13. La idea es juntar fondos para las carreras, para solventar los gastos. La docena cuesta $5500”. Para encargar comunicarse al 3434586513.Daira dijo que “vengo a la escuela hace un año y algo. Me gusta todo. La primera vez que vine fuimos al agua no más, después de unos días aprendí”.Maia, por su parte, contó que “hace poco que vengo, uso kayak, piragua”.