Día Mundial del Medio Ambiente: crearon el departamento Rowing Sustentable

Este 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, un evento anual instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 con el objetivo de fomentar la conciencia global y la acción en favor de nuestro hábitat natural.En ese contexto, el Paraná Rowing Club (PRC) creó un departamento sustentable. Al respecto,habló con Germán Coronel, presidente del PRC, expresó: “Siempre estamos peleando por un medio ambiente sano, hay una conciencia colectiva muy importante porque las nuevas generaciones exigen que así sea y el Rowing, como institución de esta ciudad, no puede quedar marginado. Hemos armado un sector sustentable para implementar algunas políticas institucionales que tengan que ver con estas acciones”.En tanto, Claudia Renaud, coordinadora deportiva, indicó: “La creación de esta área de Rowing Sustentable fue muy bien recibido a través de dos socias. Sostengo que es muy importante que el deporte esté ligado profundamente con la naturaleza porque, si no tenemos un planeta sano, no podemos desarrollar los deportes y jugarlos en los ambientes que consideramos que deben estar bien para las prácticas deportivas, ya sean en el agua, al aire libre y los que se hacen en espacios cerrados”.“Desde mi área, trabajaré ligadamente con Rowing Sustentable para poder estar cercanos a todos los socios y deportistas para cuidar a todo lo que esté relacionado al ambiente de nuestro planeta, así como de nuestro club”, agregó.A su vez, una socia del Rowing comentó: “La idea es tener un espacio no solamente en la parte deportiva, sino también en concientizar a todos los gurises que vienen con las familias al club para cuidar el medio ambiente”.Finalmente, otra socia señaló: “Potenciaremos las acciones que viene realizando el club, más allá de lo deportivo, infraestructura y servicios, ofreciendo convenios específicos, campañas exclusivas para hacer el aporte”.